"La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha dado la razón al Ayuntamiento de Sagunto en su último escrito" respecto a las esperadas obras para rehabilitar el antiguo Economato del Port de Sagunt y convertirlo en Centro de Atención a los Mayores (CEAM) y centro de día. Así lo aseguran desde el consistorio, precisando que esta semana han recibido de forma oficial el documento de Conselleria en el que se acepta toda la documentación que les remitió la corporación, "dando por fin solución a las dudas que el equipo técnico de Conselleria había expresado sobre la situación patrimonial de la parcela que alberga el Economato y su jardín trasero, futuro Centro de Día y CEAM", apuntan.

En este escrito, según recalcan, "la Conselleria da por bueno el planteamiento y la documentación remitida por la administración local, pacificando de una vez este asunto, el principal frente abierto en las diferencias entre Conselleria y ayuntamiento".

Como ya informó Levante-EMV, la falta de una documentación municipal fue el argumento dado recientemente por la Conselleria para justificar a preguntas de este diario que la obra aún no se hubiera licitado. Esto provocó indignación en el ayuntamiento, desde donde se aseguraba haber mandado todos los documentos solicitados el 24 de febrero. Aún así, el 9 de marzo recibió un requerimiento de la conselleria de una documentación patrimonial, por entender la administración autonómica "que esto no había sido llevado a cabo de forma adecuada por el ayuntamiento", como resumían desde el consistorio, precisando que desde Sagunt ya se "había hecho entrega de toda la documentación el 24 de febrero, y el 14 de marzo volvió a remitir toda la documentación ya presentada, insistiendo en que el expediente estaba completo y había sido ya transmitido".

En palabras del alcalde de Sagunt, Darío Moreno: “Lo dijimos el 9 de marzo, lo dijimos el 14 de marzo y lo volvemos a decir ahora. El ayuntamiento no solo ha asumido una parte que no le correspondía, sino que además está siendo el más diligente para conseguir esta infraestructura. Queremos un Economato rehabilitado, queremos un CEAM ampliado y un Centro de Día. La Conselleria hoy reconoce que los pasos dados por el Ayuntamiento han sido los correctos, y esperamos que dé por bueno el proyecto de forma urgente. No podemos esperar más”, recalcaba, urgiendo así a que la administración autonómica saque a concurso cuanto antes las obras.

Sin embargo, como explican desde el consistorio, el documento de la Conselleria añade cuatro últimas condiciones para poder aceptar el proyecto constructivo y poder avanzar a la licitación de la obra: 1. El desbroce de la parcela trasera correspondiente al jardín. 2. Un informe sobre si existen árboles monumentales a proteger en dicha parcela. 3. Que la parcela trasera tenga condición de solar 4. Que todo el proyecto cuente con licencia de actividad y urbanística.

Como resaltan desde el consistorio: "Todos los puntos han sido resueltos y comunicados a la Generalitat. Los primeros dos puntos a través de un informe de la empresa municipal SAG, donde se confirma que la parcela se encuentra desbrozada y que solo hay eucaliptos jóvenes, elementos por tanto que pueden ser eliminados si así se estima. Los dos segundos puntos, resueltos a través de informe del Departamento de Urbanismo, ambos de forma favorable, acreditando la condición de solar y otorgando las licencias.

Moreno insiste: “Una vez más, hemos demostrado nuestra apuesta por el proyecto. Nos adelantaron la información en una reunión previa y hoy 29 de marzo, el mismo día que se ha registrado en el Ayuntamiento, hemos dado la respuesta a la Conselleria. Tenemos el compromiso de que estos son los últimos 4 puntos a solucionar. Esperamos que así sea y que acabemos con esta partida de ping pong. Si realmente la Conselleria tiene voluntad de sacar adelante el proyecto, éste es el momento de demostrarlo.”

El alcalde también ha recordado que éste es un tema que surgió del propio movimiento asociativo y que ha generado la unanimidad de todos los partidos: “En estas semanas hemos leído versiones interesadas y diversas sobre lo ocurrido. Éste no es un tema de opiniones, sino de resolución administrativa y aquí tenemos una nueva muestra de que el ayuntamiento no sólo tiene voluntad, sino que cumple. Hago un llamamiento para que recuperemos esa unidad y desde el municipio, todos a una voz, pidamos que la Conselleria cumpla su palabra e inicie ya la licitación de la obra de rehabilitación del Economato.”