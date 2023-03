Las obras de urgencia proyectadas por la Demarcación de Costas en las playas del norte de Sagunt no convencen a la veterana asociación vecinal de la zona.

Tras participar ayer en la comisión municipal de Playas donde se abordó la cuestión y el consistorio acordó rechazar algunas de las acciones propuestas y dar el visto bueno a otras, la presidenta de la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, Amparo Peris Salas, considera las intervenciones previstas por la Demarcación "no son más que un parche, pues no atacan el fondo del problema de la tremenda erosión sufrida por estas playas, la cual es debida fundamentalmente a las actuaciones realizadas al norte de las mismas.”

“Este plan de actuación de urgencia no es más que un plan de transición hasta la llegada del añorado Proyecto Integral de regeneración y estabilización del litoral entre la Gola de Queralt y el Puerto Siles, que se encuentra en “paradero desconocido”. En consecuencia, y en espera de dicho Proyecto Integral, consideramos que toda actuación tendente a retirar más grava de las playas sería peligrosa, pues las dejaría todavía más desprotegidas", afirma.

Peris recuerda la experiencia ya vivida cuando se extrajeron gravas y arenas de las playas del norte de Sagunt para regenerar con ellas el litoral de Almenara. “Ya experimentamos en nuestras playas el trágico efecto que tuvo la extracción de gravas y arena, por parte de las empresas concesionarias de Costas que construían los espigones de Almenara. Esta extracción se hizo sin la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental, y ha tenido efectos desastrosos", apuntaba.

“Sería una aberración total repetir esta actuación, como propone Costas en su plan de urgencia, nuevamente sin Declaración de Impacto Ambiental alguna. Estamos pues totalmente de acuerdo en ello con el ayuntamiento”, añadía.

No obstante, remarca un aspecto: “Consideramos que los aportes de arena deben realizarse, no sólo en la playa de Malvarrosa, sino en las tres playas, y no sólo en la parte seca sino también en la parte sumergida, como recomiendan los expertos en la materia.”

Peris también discrepa de cómo se ha planteado el pronunciamiento municipal. “Consideramos peligroso entrar, como lo hace el ayuntamiento en su Informe, en valorar, de entre las actuaciones propuestas por Costas, las que se consideran favorables. Esto podría dar lugar a que Costas se limitara a implementar únicamente dichas acciones, lo que dejaría a las playas en un estado todavía más lamentable.”

Asimismo, asegura “comprender" las "razones políticas por las que el Ayuntamiento de Sagunto no acepta la propuesta de Costas de retirar parte del exceso de arena acumulada en la playa del Puerto de Sagunto, y hace referencia a la “alarma social” que ello acarrearía.

Por ello, remarca: “Pedimos pues a Costas que encuentre los yacimientos adecuados que permitan suministrar a las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa la cantidad, calidad y granulometría de arena requeridas.” Y da una idea: “Si aplicamos los principios básicos de la economía circular, tan querida por el Ministerio para la Transición Ecológica, lo lógico sería que esas arenas de aporte a nuestras playas provinieran de la infraestructura que está en el origen de la falta de aporte de sedimentos a las mismas: El puerto de Burriana.”

Otro elemento fundamental que, a su juicio, falta en el plan de urgencia de Costas es "la restauración del cordón dunar de las tres playas, parte del cual fue mortalmente dañada por los camiones y grúas que realizaban la extracción y transporte ilegal de arena y gravas desde nuestras playas hasta Almenara. Esta acción es imprescindible", subraya.

Finalmente, exigen a Costas "que saque a la luz de una vez el proyecto integral de regeneración y estabilización del litoral entre la Gola de Queralt y el Puerto Siles. Este proyecto, que debería haber sido concomitante con el de Almenara, es vital para evitar que estas playas, que en su día fueron el orgullo de la región, desaparezcan irremisiblemente".