El sábado tendrá lugar el verdadero acto que simboliza la entrada de la Semana Santa en Sagunt con la representación de la tradicional “Passió en viu”, una obra que rememora las vicisitudes que vivió Jesús de Nazaret desde su entrada en Jerusalén hasta su crucifixión.

Los portavoces de Passió per Sagunt, compañía teatral responsable del evento, señalan que “trabajamos para innovar cada año en la medida de nuestras posibilidades y este año habrá novedades y sorpresas desde el principio, aunque como es lógico, no podemos desvelarlas hasta el momento de la representación”, en palabras de José Antonio Pablos, presidente de la asociación Passió per Sagunt.

La obra, dirigida por Julio Brú, tendrá como escenarios la Plaza Mayor y el Calvario de Sagunt, enclave en el que se desarrollarán los últimos momentos de vida del Nazareno. Uno de los aspectos sobre los que se ha trabajado para la presente edición es la de mejorar en cuestiones de escenografía y atrezo para pulir y mejorar cada año en cuanto a vistosidad y atractivo general de la obra. Este año se contará con la participación de estudiantes de artes escénicas para incidir en estos aspectos.

Casi dos décadas

La Passió en viu reúne a más de 80 actores y varias decenas de miembros de la Cofradía puesto que además de participar como pueblo, la Mayoralía saliente interpreta a los romanos. La exigencia del montaje es tal que a pesar de ser la misma obra cada año se lleva trabajando en ella desde que se inició el 2023. Los portavoces de la compañía teatral agradecen la excepcional acogida que tiene la obra por parte del público en general, que ya lleva cerca de dos décadas representándose.