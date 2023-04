Què és la música? L’art de combinar les notes amb el temps (Teoria Musical de Salvador Seguí). Eixa definició, que aprenguí, en primer de solfeig quan estudiava música en la Lira Saguntina, no se m’ha oblidat mai i, qui ho anava a dir, la seguisc emprant per parlar de la música que acompanya, sense que ens adonem, les nostres vides diàriament, des d’allò més alt del campanar, la de les campanes.

Parlar de campanes és parlar de vida, doncs el seu so suposava, per a les generacions anteriors, el pas del temps, el ritme diari de la vida en tots els àmbits; no només pel toc de les hores, sinó que també dels inicis i acabaments de les jornades laborals (toc d’alba i toc d’oració), el temps festiu, el temps de mort, de parts i naixements, d’urgències... Tot el que envolta la vida de les persones venia acompanyat d’eixa música —quasi celestial— que amb una partitura diferent anomenada consueta, indicava —i encara indica— als campaners l’ordre de toc de cada campana, batallades, rapidesa, silencis... al cap i a la fi, per a que el músic (el campaner) interpretara, de la millor manera possible, allò escrit a la consueta. Els temps per fer-les sonar venien especificats, els ritmes depenien de l’emoció, sentiments, contexts dels campaners... tanmateix, algunes manifestacions musicals populars, com les albaes, varien segons demanda i propina.

Per tant, el so de les campanes és música, doncs a banda de la seua interpretació —que té un element comunicatiu força important—, aquests instruments són gots de bronze invertits generalment harmònics elaborats per crear ritmes que es combinen silencis, creant, al cap i a la fi, un missatge intel·ligible per a la societat que el comparteix. Eixa és la seua funció principal: la comunicativa. De la mateixa manera, la matraca és un instrument de percussió de fusta amb dos peces fonamentals: uns martells que colpegen una caixa de ressonància en forma de creu. El seu ús té un sentit simbòlic que s’ha explicat en moltes altres ocasions, però com diu el refrany, de Pasqua a Rams i, per tant, vull recordar-lo perquè és just de Rams a Pasqua, en aquest curt de temps contrari, quan sona.

El seu so simbolitza l’impàs del temps, el moment en el què tot s’atura per la mort de Jesucrist i, en conseqüència, les campanes queden en silenci, deixen de sonar i de marcar els ritmes socials establerts: ni les hores, ni les morts, ni les alegries... temps ençà, no res més important que la mort de Jesucrist. Per visualitzar aquest silenci del temps (de les campanes), els Campaners de Morvedre, després del vol de glòria del Dijous Sant de Santa Maria i fins al Glòria de la Vigília Pasqual, penja en el campanar les cordes amb les quals accionen i toquen les campanes. Aquest emmudiment de les campanes, arribava fins i tot al món ramader, llevant les esquiles i els esquellots durant el Tridu Pasqual (de Dijous Sant a Dissabte de Glòria) dels caps de bestiar i tornant-se a posar el Diumenge de Pasqua.

Patrimoni inmaterial

En l’actualitat, matraques i campanes continuen acompanyant i exaltant la Festa des del Campanar de la Vila (Santa Maria); són la part immaterial reconeguda per la UNESCO com patrimoni que hem de protegir i conservar, tanmateix, formen part de la banda sonora del patrimoni cultural immaterial del Tridu Pasqual a Sagunt, com ho són, també, els tambors i cornetes, l’himne de la confraria i les marxes processionals que interpreta la Lira Saguntina, el murmuri del saguntins a les portes dels temples durant la visita als monuments, els silenci de la gent davant la Vera Creu. Però també hi ha altres elements patrimonials essencials en la Festa, igual o més importants que les matraques: el so del clarí que pregona la proximitat de la Vera Creu i el crit dels plegadors de Puríssima Sant de Jesucrist.