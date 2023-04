Sagunt da pasos firmes contra Costas por el deslinde que desprotege el Malecón

El Ayuntamiento de Sagunt no se da por vencido con el Malecón de Menera. Pese a que la dirección general de la Costa y el Mar ha vuelto a aplicar su rodillo para desproteger estos 67.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port, la junta de gobierno, a propuesta de la concejalía de Urbanismo, aprobó este viernes un requerimiento de nulidad de ese deslinde que deja la parcela de propiedad privada fuera del dominio público marítimo terrestre.

"Ya lo habíamos anunciado -explica el portavoz de Compromís, Quico Fernández, sobre el recurso contra el último dictamen del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático - y los argumentos expuestos son muy elocuentes". El nacionalista precisa que, "desde un punto de vista técnico y jurídico", el principal planteamiento municipal es que Costas "no ha escuchado las pruebas que demuestran que la delimitación no está bien hecha".

El concejal de Urbanismo, Quico Fernández, cree que los argumentos municipales "son incontestables"

El titular de Urbanismo aclara que "no se busca poner en duda los derechos de propiedad que están reconocidos por sentencia judicial", sino "demostrar que aquel fallo -judicial en el ámbito civil- no determina la condición o no de dominio público marítimo terrestre. Para eso se deben tener en cuenta una serie de pruebas que desde el ayuntamiento ya aportamos en su momento". El exalcalde se refiere en este punto, entre otras cosas, a las catas que se practicaron sobre el terreno, a mucha más profundidad que los estudios realizados por Costas.

Sentencia de 2018

Este organismo ya trató en 2014 de escapar con este mismo deslinde a la reclamación de más de 100 millones de euros que la propiedad del Malecón de Menera trasladó al Ayuntamiento de Sagunt. Con Quico Fernández como alcalde, la Audiencia Nacional anuló ya en 2018 aquella delimitación que obligó a la dirección general a reiniciar el procedimiento para acabar hace unos meses en la misma conclusión de excluir toda la parcela del dominio público.

Antes de tener que emprender nuevamente la vía judicial, el portavoz de Compromís insiste en que "solo pedimos que se tengan en cuenta los argumentos que presenta el ayuntamiento, que creemos que son incontestables. Con informes técnicos en la mano, defendemos que se debe anular el deslinde, porque no está bien hecho".

"Habrá que ir a un contencioso"

Pese a la voluntad de resolver este asunto en el ámbito administrativo, el nacionalista señala que, si el ministerio sigue haciendo oídos sordos, "habrá que ir a un contencioso, porque no hay duda de que el ayuntamiento tiene que defender el interés general", que en este caso pasa por "preservar y asegurar un Malecón público del que pueda disfrutar toda la población".

En una última acotación, el concejal de Urbanismo añade que "de los derechos de propiedad reconocidos tendría que hacer cargo la propia Demarcación de Costas y, si hace falta, expropiar o hacer lo que considere oportuno para dejar al ayuntamiento libre y que la parcela sea, por fin, un espacio abierto a la ciudadanía".