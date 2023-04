El PSPV-PSOE de Sagunt llenó el auditorio del Triángulo Umbral en la presentación de la candidatura a las próximas elecciones de mayo encabezada por Darío Moreno Lerga. El buen tiempo presidió un encuentro que, según fuentes del partido, "fue todo un éxito ya que el candidato estuvo arropado por centenares de personas que se acercaron durante toda la mañana".

El alcalde y candidato a la reelección destacó que ha sido “una legislatura difícil e histórica” debido a la pandemia “que nada te prepara para ello” así como la Guerra de Ucrania “que todavía llega hasta nuestros días con la subida de la inflación” y señaló “que todo ello ha hecho que tengamos que adaptar la acción del ayuntamiento a la realidad que nos íbamos encontrando, pero nosotros y nosotras teníamos claro que todo ello no nos iba a detener, abordamos los problemas que iban surgiendo precisamente para dar una solución y asegurarnos que nadie se quedara atrás.”

Durante su intervención, destacó que “somos de hacer” destacando que han recorrido todos los rincones del municipio escuchando a la ciudadanía para establecer un diálogo que “consideramos imprescindible para realmente dar respuesta a las necesidades de los barrios, a las necesidades de la gente de la calle, que es en lo que tenemos que trabajar, que es nuestro único objetivo porque nosotros no diferenciamos si la gente nos ha votado o no, no aceptamos diferencias de religión, de creencias o de razas, tampoco somos nacionalistas, nosotros ponemos en el centro a las personas. Queremos mejorar la vida de las personas” .

Durante la intervención Moreno señaló que le llamaba la atención que otros partidos se proclamen abanderados de ciertas causas “y nos vienen a dar lecciones a nosotros” pero “hablemos por ejemplo de igualdad, desde 2007 el Ayuntamiento tenía la obligación de tener un Plan de Igualdad y hemos sido nosotros los que en esta legislatura le hemos dado solución, las asociaciones feministas pedían un lugar de encuentro, y nosotros hemos abierto las puertas de la Casa Lila; hablamos de Educación y ahí tenemos el IES Nª5, de deportes ahí está el Pabellón Deportivo del Puerto; de Patrimonio Industrial, ahí están las obras del casino, los Jardines de la Gerencia; hablemos de patrimonio histórico y está la casa Romeu, el Centro de Visitantes del Castillo, el Grau Vell” señaló que todos ellos “son ámbitos habitualmente viene alguien a decirnos que yo lo defiendo más que tú, pero nosotros no somos de decir que nosotros más que nadie, nosotros presentamos resultados” y concluyó destacando el área de la economía “hemos sabido generar consensos que entre todos y todas, en una acción coordinada, donde todos sumamos, y así hemos conseguido que vengan inversiones históricas que nos colocan en el mapa internacional y eso es algo que nos tiene que llenar de alegría y orgullo”, afirmaba en relación a la llegada de la gigafactoría de Volkswagen.

Antes de presentar a la lista completa con la que el partido concurrirá a las elecciones de mayo, Moreno destacó que “somos un equipo que sobre todo lo que tiene ganas es de trabajar, trabajar con todos y todas, con las asociaciones de todos los ámbitos, festivos, cultural, deportivo, trabajar con los sindicatos y con ASECAM, con nuestras empresas, comercio y agricultores, con la única perspectiva de seguir trayendo bienestar. Permitiendo que cada persona tenga un proyecto de vida de futuro y nos sintamos orgullosos del municipio”.

El candidato concluyó su discurso apelando al futuro “es lo que queremos para nosotros, es lo que queremos para vosotros, es lo que queremos para todo el mundo. Tener una perspectiva de futuro, sentirnos orgullosos porque sabemos que Sagunto, Puerto de Sagunto, Baladre y Almardà, todo va a jugar un papel imprescindible en dar calidad de vida a todas las personas, ese es nuestro único objetivo, poner a las personas en el centro. Para eso os necesitamos a todos y todas, cada mano, cada ayuda, en cada ámbito, vamos a necesitar a alguien convenciendo de que el partido socialista necesita una mayoría para seguir transformando nuestro municipio. Estoy seguro que el 28 de mayo tendremos muy buenas noticias, muy buenas noticias para nosotros, pero, sobre todo, muy buenas noticias para la ciudadanía. El 28 de mayo nosotros salimos a ganar”.

Previa a la intervención del candidato tomó la palabra María Rubio, Secretaria de Joves Socialistas de Sagunt, y destacó que “nuestra lista está conformada por gente cercana, gente de la calle, de nuestro barrio, de nuestras asociaciones, clubes y fiestas, en definitiva, somos todas y todos gente de carne y hueso que tenemos ganas de trabajar para la ciudad y toda la ciudadanía.” Además, añadió que “como una joven del municipio de 21 años me gustaría desde aquí dirigirme a los jóvenes del municipio, que sepan que las instituciones nos necesitan cerca, que somos la voz del futuro y por ello debemos estar en el presente, luchando por nuestros derechos, porque todas y todos contamos, y desde Joves Socialistes de Sagunt recibimos con los brazos abiertos a todo aquél y aquella que quieran participar activamente en la política de nuestro municipio”.

También se dirigió al público presente la veterana socialista, ex diputada y Presidenta de PSPV PSOE Camp de Morvedre, Marga Pin y señaló “hoy celebramos el día de la Rosa y presentamos al magnífico equipo de mujeres y hombres que van a trabajar para seguir mejorando la convivencia en esta inmejorable ciudad, y este magnífico equipo está dirigido por nuestro gran líder Darío Moreno”. Además, señaló que es el actual alcalde de la ciudad y “que está y estará cerca de los problemas y soluciones cotidianas de toda la ciudadanía”.

La presentación de la candidatura socialistas se enmarcó dentro de la Fiesta de la Rosa, una fiesta tradicional del partido que hacía años que no se había celebrado en la ciudad. Según palabras de Moreno “hoy estamos reunidos en lo que queremos que sea una fiesta, porque aunque haya sido una legislatura complicada, una legislatura dura, pero nosotros hemos querido siempre vivirlo con optimismo y alegría y a la hora de presentar la candidatura de personas que queremos seguir liderando esa ciudad queríamos hacerlo de una forma alegre y optimista, por eso queríamos que fuera algo popular, algo que todo el mundo, familia y gente de toda condición pudiera sumarse a este gran proyecto que creemos que es un proyecto de progreso y futuro para todos y para todas.”

La Fiesta de la Rosa comenzó a las 10:00 horas con animación infantil, continuó con el acto central #DaríoAlcalde; se emitió un mensaje de apoyo de la Ministra y Portavoz del Partido Socialista Isabel Rodríguez; y se emitió un vídeo que resumía los proyectos impulsados durante esta legislatura, concluyó la Fiesta de la Rosa con comida popular, bebida y música en directo que se alargó hasta las dos de la tarde. Al encuentro asistieron dirigentes del Partido Socialista como lasSenadora Gloria Calero, alcaldes y alcaldesas de la Comarca del Camp de Morvedre, alcaldes amigos como el de Cullera, la Presidenta y Vicepresidente de ASECAM, la Secretaria General de UGT, representantes de las casas regionales del municipio, así como de asociaciones municipales, clubes deportivos y centros escolares.

Estos son los 25 nombres que conforman la lista del PSPV PSOE Sagunt: Darío Moreno, María José Carrera, Javier Raro, Nuria Carbó, Raúl Palmero, Ana María Quesada, Jorge Vidal, Natalia Antonino, Javier Timón, Patricia Sánchez, Antonio Iborra, María Rubio, Alejandro Sotoca, Carolina Górriz, Alejandro Molina, Nina Wiesehomeier, Constantin Munteanu, Blanca González, Carlos Zorrilla, Jesusa Duo, Juan José Gil, Carmen Díaz, Ximo Alite, Mariola Plazas y Marga Pin.