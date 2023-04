“Hem fet allò que havíem de fer”. Amb aquesta afirmació de l’Evangeli segons Sant Lluc (17, 7-10), Camilo Bardisa, rector de Santa Maria i prior de l’ermita de la Sang va tancar aquest diumenge els Via Crucis previs a la Setmana Santa. A les portes de l’ermita del Calvari, en un ambient de pregària i cordialitat, l’arxiprest de Sagunt va agrair la Majoralia d’aquest 2023 la seua implicació, tot desitjant gaudir tothom d’aquesta commemoració tan emblemàtica a la nostra ciutat. Com havia destacat al matí al sermó de la primera missa interparroquial de Diumenge de Rams a la plaça Major, “Sagunt ja s’ha vestit de Setmana Santa amb les banderoles de la Confraria de la Puríssima, ara, portem-la als nostres cors”.

Les paraules de Camilo ajuden a trobar camins de diàleg, tolerància i amor. En aquesta ocasió, l’al·lusió al versicle de Sant Lluch referida a la constància en la celebració de Via Crucis, em va fer sentir molt orgullosa de nosaltres, l’Assemblea de Dones de Sagunt per una Setmana Santa Inclusiva. Perquè també fem allò que havíem de fer, amb el màxim respecte a la tradició i voluntat de diàleg, amb estima per la nostra Setmana Santa Saguntina, honrades de formar-ne part des de menudes, demanem l’obertura de les portes de la Confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist.

Seguint Sant Lluch, no mereixem recompensa, sinó que aspirem a fomentar una conversa oberta i sincera perquè la igualtat també constituïsca un valor preuat al si de la Confraria i a la nostra Setmana Santa, Festa d’Interès Turístic Nacional, la qual no poder quedar al marge d’aquest dret fonamental. La igualtat és un tret de progrés i modernitat cap a societats més justes, la qual, a més a més, ha estat elegida com un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides per a l’Agenda 2030 en l’àmbit mundial.

L’Assemblea de Dones de Sagunt per una Setmana Santa Inclusiva va començar la seua activitat l’any passat, tot convidant a posar un llaç negre a les banderoles que donen la benvinguda des dels nostres balcons. Enguany, hem apostat per l’art i els símbols que ens identifiquen a tots, dones i homes. Estem profundament agraïdes a l’artista Pilar Ariño per la seua creació de una imatge tan especial perquè volem fomentar la cultura com a pont per al diàleg, en harmonia, tot pensant en el nostre patrimoni com a ciutat i en l’educació, en els valors que transmetem a les nostres filles i fills, ja que tenim una gran responsabilitat continuar avançant per a construir una societat justa, respectuosa i inclusiva.

Per a aquesta reivindicació, hem triat la imatge de l'ermita de la Sang perquè és una icona única, un espai emblemàtic on batega el cor de nostra Setmana Santa. La cúpula amb la seua creu cristiana tan estilitzada, a més, tanca un simbolisme especial per la seua espiritualitat, perquè acull i aporta hospitalitat, però també constitueix un far, un referent en la nostra Ciutat Vella, el qual ha de projectar futur, innovació i compromís amb la ciutadania i el progrés. La ceràmica blavosa la transformem en violeta, el color de la reivindicació de les dones per la igualtat i, al mateix temps, el morat que il·lustra l'esperança de trobar a Jesús. Una abraçada que queda reflectida a través de la lluna plena que sempre ens acompanya en aquesta celebració.

El meu estimat cunyat Alejandro Mateu, qui sempre m’orienta en la fe, juntament amb la meua germana Pilar, m’ajuda avui amb aquest final amb paraules de Déu al profeta Samuel de l’Antic Testament. Déu, qui és amor infinit per tothom i qui no es guia per aparences, sinó que mira al cor de la persona, estaria desitjant que nosaltres férem un esforç per a semblar-nos a ell.