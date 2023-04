La entidad pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, "se enroca en la vía judicial y mantiene los recursos contra el justiprecio marcado por el jurado provincial de expropiación para los terrenos de los expropiados de Parc Sagunt II que albergarán la gigafactoría de Volkswagen".

Así lo aseguran desde AVA en un comunicado, donde apuntan que esa fue la postura mantenida por parte de la máxima responsable de EEE, María José Mira, a su vez secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación de la Generalitat Valenciana, durante la última reunión con la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió Llauradora, a la que también asistieron el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed.

Según explican desde AVA, "Mira alegó que pagar el justiprecio del jurado provincial de expropiación como solicitan los propietarios del suelo sería motivo de “prevaricación”, puesto que, a su juicio, sería contrario al informe realizado por SEPIDES, un grupo empresarial perteneciente a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda".

Sin embargo, tal y como apuntan, los representantes de AVA-ASAJA y La Unió respondieron a Mira que “en el 99% de los procesos expropiatorios se acepta lo que marca el jurado provincial de expropiación porque es el órgano oficial de la propia Administración que acredita los principios de legalidad, veracidad y acierto. ¿Acaso en el 99% de los casos la Administración está incurriendo en prevaricación? Si EEE encarga un informe interno es lógico que la cuantía sea menor en coincidencia con sus propios intereses. Pero, mientras no se demuestre que el jurado provincial de expropiación ha cometido un error, es la cuantía del jurado la que debe tenerse en cuenta”.

AVA-ASAJA y La Unió exigen así a la Generalitat Valenciana y el Gobierno central que “dejen de enredar con una maraña de administraciones contra otras administraciones y pongan sobre la mesa una solución definitiva para los expropiados de Parc Sagunt II. No estamos para reuniones que solo sirven para perder el tiempo y la paciencia. Nos da la sensación de que los políticos están tratando de ganar tiempo para, después de las elecciones, llevar a los agricultores a los tribunales con el afán de pagarles menos y varios años más tarde. Pero no nos vamos a quedar quietos durante la campaña electoral, sino que volveremos a salir a la calle y haremos movilizaciones hasta que la Administración entre en razón y pague un precio justo por el suelo de la gigafactoría. Sí a Volkswagen pero no a costa de los agricultores”, afirman en un comunicado.