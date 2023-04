La noticia adelantada hoy por Levante-EMV de que será Cheste la ciudad donde se formen los futuros trabajadores de la gigafactoría de Volkswagen de Sagunt, hasta que el nuevo centro de formación ligado a la misma esté construido, ha levantado fuertes críticas de Compromís en la capital del Camp de Morvedre.

Quico Fernández, concejal de urbanismo de Sagunt y portavoz del grupo municipal de Compromís cree que ésta es “una muy mala noticia para Sagunt. Aunque la formación que se realice en Xest tenga un carácter transitorio, en realidad, de lo que se trata aquí es de un período decisivo, pues está será la etapa de formación más importante para los que quieran trabajar en la fábrica y resta muchas oportunidades a nuestros ciudadanos por la gran distancia que nos separa de Xest”.

Para Fernández la distancia que separa el centro de formación transitorio de la ciudad donde se va a construir la factoría supondrá “una barrera muy importante” para que los ciudadanos de Sagunt tengan la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo en la nueva planta industrial.

Según el concejal nacionalista: "el centro definitivo en Sagunt no estará operativo hasta que no entre en funcionamiento la gigafactoría". Para el concejal: “ni siquiera se ha aprobado el proyecto de reparcelación ni el de urbanización. En la prensa hemos visto que ya se van a licitar las obras de urbanización, pero la realidad es que en el departamento de urbanismo no tenemos constancia del inicio de esos trabajos ni que estén aprobados esos proyectos”. El concejal esgrime que desde el ayuntamiento se han presentado diversos recursos y alegaciones “importantes” y que, por tanto, considera que “las obras de urbanización tardarán en empezar y el nuevo centro de FP todavía tardará mucho tiempo en estar finalizado”.

Fernández continúa afirmando que desde su partido “no entendemos que se haya desestimado la ubicación propuesta por Sagunt y producto del acuerdo del pleno municipal", decía en relación a la propuesta de que el futuro centro se ubique junto al centro comercial L'Epicentre, en la zona situada entre los dos núcleos urbanos de Sagunt y Port. "La propuesta hablaba de una parcela que no sólo podíamos ceder de forma gratuita a la Generalitat Valenciana sino que, además, ya está disponible para poder empezar las obras de inmediato para construir el centro. Hemos estado trabajando con ahínco en el departamento de Urbanismo para habilitar la parcela para que así fuera. Aparte, debemos recordar que esta parcela propuesta por el ayuntamiento está dentro de la trama urbana de la ciudad y no lejos de la gigafactoría y conectada perfectamente con transporte público urbano e interurbano, que son algunas de las condiciones que se pedían desde la propia empresa”.

Pese a que la elección de Cheste ha sido consensuada entre la multinacional y la Conselleria de Educación que encabeza una integrante de Compromís, Raquel Tamarit, el portavoz de la formación nacionalista en Sagunt arremete contra la medida. Y recalca que la Generalitat Valenciana “de nuevo, va a lo suyo sin tener en cuenta la voluntad del ayuntamiento. Ya lo demostró cuando permitió la destrucción de Montíber con una macrocentral fotovoltaica de más de 250 hectáreas, a las que ahora hay que sumar otras 60 hectáreas en Gausa, en contra del informe municipal que decía claramente que no había ninguna justificación por hacer esto, que era una decisión arbitraria y oportunista que sólo sirve para que la empresa gane ventaja competitiva. No es necesaria su instalación para el funcionamiento de la misma”.

"Agravios"

Para el edil, "a estos agravios", “hay que sumar ahora el tema del centro de formación" pues, según señala, "la propia Generalitat ha restado al ayuntamiento prácticamente todas las competencias, incluso las de otorgar licencias, con todo lo que esto supone en cuanto a pérdidas de ingresos para el ayuntamiento" y "nos encontramos con que incluso, en el proyecto de reparcelación, nos niegan el derecho legal que tiene el ayuntamiento al 10 por ciento del aprovechamiento, lo que se traduce en pérdidas de decenas de miles de euros”.

Por último, Fernández concluye preguntándose ¿qué gana la ciudad de Sagunt? si el ayuntamiento “no obtiene los recursos legítimos, por licencias o por aprovechamientos", si los ciudadanos de Sagunt "tienen dificultades para poder acceder a un puesto de trabajo en la fábrica porque el centro de formación estará lejos de la ciudad" y "además existe una destrucción importante del territorio del municipio que supondrá la pérdida de puestos de trabajo en la agricultura".

Por ello, finaliza afirmando: "Nosotros debemos exigir a la Generalitat Valenciana que escuche la voz del municipio y haga las cosas de otro modo, más consensuada y beneficiosa para Sagunt y no sólo pensando a corto plazo y en las elecciones. Está claro que aquí hablamos de una importantísima inversión, pero esto no puede implicar que se actúe de espaldas a la ciudadanía y menos aún, a nuestro municipio”.