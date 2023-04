Mas de cien personas de todas las edades se han concentrado esta tarde en Sagunt para reclamar que las mujeres puedan formar parte de la única cofradía que, desde hace más de 500 años, organiza la Semana Santa.

Por segunda ocasión consecutiva, el objetivo era demandar igualdad en una fiesta considerada de Interés Turístico Nacional, pero cuyo protagonismo está reservado únicamente a los varones que pueden ser cofrades de La Sang.

Bajo una pancarta bajo el lema "Per tradició, per igualtat", el acto ha registrado mayor afluencia que el año pasado. También ha incluido la lectura de un manifiesto y el anuncio de que se concentrarán todos los Martes Santos en el mismo lugar hasta lograr que el sexo no sea un impedimento para ser cofrade en la Sang.

La participación en el acto ha sido impulsada en los últimos días por la recién constituida "Assemblea de Dones de Sagunt per una Setmana Santa Inclusiva", así como por cofrades partidarios de dar entrada a las mujeres; un último colectivo aún minoritario, como se pudo ver en la votación realizada el año pasado en una junta general extraordinaria, donde se descartó esta opción.