No me gustaría con este artículo incrementar la polémica, y contribuir al enfrentamiento irracional al que ha llegado en algunos ámbitos, al extremo de identificar al que no piensa de la misma manera, en unos casos de machistas y en los otros de feminazis.

La cuestión no es si se permite a las mujeres pertenecer o no a la Cofradía, es si se permite o no cambiar los estatutos de esta, después de más de 500 años. Para poder contestarnos deberíamos preguntarnos cada uno, que es para nosotros La Cofradía, una institución cultural y religiosa, que ha de cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos, o una reliquia anquilosada en el tiempo, testigo en el tiempo de un pasado lejano. Para los que pensamos que se trata de una reliquia, transmitida por nuestros antepasados y a la que no debemos modificar, ya que nuestra única misión, como así ha sido de los que nos han precedido, es transmitirla igual que la recibimos, para que las generaciones futuras puedan conocerla del mismo modo y vivirla con la misma intensidad que nuestra generación y las generaciones pasadas. Se le achaca a la cofradía que en algunos aspectos no se adapta a las instituciones actuales, y son más propios del medievo. Efectivamente, ese es parte de su encanto (Para alguno de nosotros claro). El atuendo, los cirios, las procesiones, son algo que hoy no nos plantearíamos. Todas las generaciones anteriores, han intentado poner su granito de arena, y dejar constancia de su época, y de hecho así ha sido, la incorporación de repartir caramelos no es tan antigua, pero refleja un poco lo que sucede con los pequeños cambios. Se cuenta que esto se inicia cuando un cofrade, apenado por la cara de miedo que los niños pequeños ponían frente a los cofrades, con la cara tapada, el fuego, y las vestimentas, empezó a darles algún caramelito, que aliviara ese miedo. Otros comenzaron a imitarle. A finales de los 70, esto se desbordó. Las mayoralías ya competían por el número de kilos que repartían, llegando a lanzarlos a puñados, como en una cabalgata. Hoy se sigue intentando corregir esa costumbre, y es gracias a los estatutos primarios con lo que se puede luchar para terminar con esa práctica, o hacerla lo más discreta posible. Y desgraciadamente, también ha habido generaciones que han pensado que lo mejor que se podía hacer con la Semana Santa Saguntina, sus antiguas reliquias, sus ermitas, pasos y archivos, era quemarlos. Al parecer la intransigencia, no es cosa ni de nuestra época, ni de nuestro sexo, ni de nuestras creencias. Pero creo que estamos obligados a mantener nuestras tradiciones, simplemente, porque son las nuestras. La Semana Santa que defendemos, no es la Semana Santa global, sino la nuestra, la de Sagunto, ni mejor ni peor que otras, pero solo nuestra, y de la que estamos todos creo, muy orgullosos. A mí me gustaría preguntar a quienes quieren cambiar la constitución de la Cofradía: ¿Permitiría que las hachas de cera fueran sustituidas por canutos iluminados por bombillas, como en otras de España, y así terminar con el problema de la cera en las calles? ¿Que al paso de la procesión se detuviera, para que alguien le cantase una Saeta? ¿Que una mayoralía sustituyera una banda de cornetas y tambores, por un grupo de Mariachis? ¿que un cofrade saliese en procesión maniatado y con los brazos en cruz, como en Valverde de la Vera? Quiero pensar, que cualquiera que ame la Semana Santa Saguntina, respondería que no lo consentiría. Simplemente somos gentes que les gusta su Semana Santa, tal y como está, tal y como nos la dejaron y queremos simplemente poder transmitirla igual que la recibimos. Por último, no quisiera dejar de resaltar lo que mayoritariamente piensan los miembros de la Cofradía, avalados por la Corte Europea de derechos Humanos, y la mayoría de ciudadanos de Sagunto, (Hombres y mujeres) que cada año en estas fechas se emocionan con nuestra Semana Santa, tal y como esta, como así ha sido los últimos 500 años. Feliz Semana Santa para todos los saguntinos y saguntinas.