La «Assemblea de Dones de Sagunt per una Setmana Santa Inclusiva» ha hecho una valoración «muy positiva», del acto reivindicativo celebrado este martes a las puertas de la Ermita de la Sang. «Estamos muy contentas ya que hubo más gente que el año pasado, además, personas de todas las edades, hombres y mujeres», afirmaba, Blanca Ribelles, una de las portavoces de la entidad.

A este respecto, el colectivo destacaba la presencia de cofrades en la concentración, «apoyando la propuesta y haciéndola propia». Para la Assemblea «este es el camino ya que el cambio ha de venir desde dentro y no por imposición», añadían.

En cuanto a la continuidad de la cita, revelaban que «es un camino de no retorno y seguiremos año tras año hasta que consigamos el objetivo, siempre a través del diálogo y las manos tendidas a una Festa que amamos y de la que formamos parte por derecho propio».

A la petición también se han sumado otra voces de peso en la ciudad como la de la exalcaldesa, exdelegada del gobierno y senadora, Gloria Calero, quien ya apoyó la concentración el año pasado.

Sin explicación

Para Calero, «no tiene ninguna explicación lógica ni propia de la época en la que vivimos, que la mujer saguntina no pueda participar en la Semana Santa de su ciudad en igualdad de condiciones que el hombre. No se sostiene basar en la tradición, la decisión que han adoptado un grupo de hombres, en una votación donde solo votaron hombres», comentaba.

A esto añadía: «la sociedad avanza, la sociedad cambia y las mujeres queremos y tenemos el derecho de participar en igualdad de condiciones en las actividades sociales de nuestra ciudad. Me parece mentira que la sociedad saguntina, una sociedad culta y dinámica siga anclada en una situación tan misógina, patriarcal y de poder ya caduca. No tiene ningún sentido seguir en el siglo XIX, cuando Sagunto vive en el Siglo XXI», terminaba.

Sin forzar

El concejal por Compromís y candidato a la alcaldía de Sagunt por la coalición naranja, Pepe Gil, reconocía que «las mujeres tendrán que incorporarse tarde o temprano en la Cofradia. El mero hecho de tener el derecho a hacerlo, lo dice todo».

Gil abogaba por introducir cambios en la Cofradía, que no pasan solo, según el edil, por la incorporación de las mujeres, sino también por la entrada de gente nueva en los órganos donde se toman las decisiones. «Si siempre son los mismos los que votan y deciden, tampoco avanzaremos», añadía y «si esos cambios no se producen se generará un desencanto y una desmotivación importante entre mucha gente que participa de esta fiesta, aspecto que no será positivo».

Gil no es partidario «ni de forzar ni de imponer», e insistía en declaraciones a Levante-EMV, que «más que forzar esa entrada o ese voto, el hecho ya debería ser algo natural, ya debería se un hecho», apuntaba.