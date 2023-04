"Los límites no los pone un cromosoma, sino cada persona"

Usuarios del Centro Ocupacional San Cristóbal de Sagunt alzaron la voz para reclamar "una calidad de vida digna y suficiente" para las personas con síndrome de Down. Fue con motivo del día internacional de esta alteración genética celebrado recientemente, cuando el ayuntamiento dio voz a este colectivo y además aprobó de forma unánime una declaración institucional.

Ese documento reconoce los "notables avances de la sociedad" en la inclusión de "colectivos especiales de personas" en quienes "lo diferente no significa una carencia, sino una característica". Sin embargo, "no podemos ser ilusos" y las personas con este síndrome "siguen necesitando una visualización y una salvaguarda". Esta declaración también recuerda el mandado constitucional de integrar a las personas con discapacidad, una tarea para la que se necesitan recursos materiales, económicos y científicos.

Dentro de este contexto general, desde el Centro Ocupacional San Cristóbal "trabajamos día a día para que la persona con síndrome de Down, de William, autista, etc., tenga una calidad de vida y de trato tan digno y suficiente como la que puede tener cualquier otro ciudadano. Ni más, ni menos. Queremos defender que seamos todos iguales, unidos en nuestras enormes y variopintas diferencias". Ese objetivo se acerca cuando "nuestros usuarios y usuarias asisten al centro ocupacional con el ánimo diario de aprender una artesanía y adquirir la mayor autonomía personal posible. Siendo conscientes de sus limitaciones, podemos afirmar que son ellos los que nos asombran con sus capacidades".

Facilidades de inclusión

La declaración institucional aprobada por todos los grupos políticos del ayuntamiento incide en que "los límites no los pone una característica cromosómica, sino cada persona" y así desde el CO San Cristóbal "les preparamos para cuando la sociedad les otorgue facilidades de inclusión". En este alegato también tienen un hueco especial las familias, que "ya no tienen esa visión histórica de padres angustiados por el futuro de sus hijos. Ahora están orgullos y no tienen nada que esconder".

El manifiesto alaba también las cualidades de las personas con síndrome de Down, que "desgraciadamente, no están muy extendidas en la sociedad actual". Y es que "jamás te van a hacer daño por placer. No está en su ADN; contemplan el mundo con una óptica multicolor, alejada de servidumbres, traiciones, crueldades o malas intenciones oscuras; te van a decir de forma honesta lo que opinan de ti, pero sin saña y posiblemente con una de sus principales características: la sonrisa; son eternamente confiados, amables y cariñoso, y, si le has proporcionado cualquier pequeño regalo, como una conversación, podrás grabar en fuego su gratitud en tu corazón. Lo tenemos muy fácil: aprendamos de ellos".

"Abrazos para todos"

Cristina Tortellini fue la encargada de resumir este mensaje, mientras Isaac, Anahí, Ahinara, Ana, Alicia y Mari Carmen también alzaron su voz muy lejos de los reproches. "Muchas gracias por el cariño y la oportunidad", aseguró una, "estoy muy feliz", añadió otra, antes de que una tercera voz quisiera repartir "abrazos para todos". Un perfecto resumen de un colectivo que da mucho más de lo que pide.