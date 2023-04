El Ayuntamiento de Gilet se ha hartado de esperar unas ayudas autonómicas para reparar daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas hace más de un año.

Por ello, ha decidido impulsar por su cuenta las actuaciones necesarias para paliar el mal estado en quedaron algunas calles del municipio. «La Conselleria sacó unas ayudas de emergencia pero a fecha de hoy aún no se han resuelto y nos hemos visto obligados a poner en marcha la ejecución de dichas obras por cuenta propia», explicaban desde el gobierno local.

Estas obras consisten en un reasfaltado de varios viales como son C/Albarda, C/ Marqués de Llano, C/camí del cementeri, y tramos en C/peñes de Guaita, C/ pic de l’àguila, C/ llevant, C/l’alborç, C/l’alzina, C/Canet, Avda. Pinada, Avda. Penyetes y Camí de la Calderona.

En concreto, el ayuntamiento ha iniciado la contratación de las obras por la vía de urgencia y por procedimiento abierto, con un presupuesto de 167.000€ y un plazo de ejecución de dos meses a contar desde la adjudicación de las obras.

La intención municipal es acometer los trabajos con el Plan de Inversiones de la Diputación de València.

Desde la Concejalía de Urbanismo explican que «se ha trabajado mucho para que estas obras en breve sean una realidad, ya que hacen mucha falta por el deterioro del pavimento existente actualmente en estas zonas».