Un accidente entre un coche y una moto ha vuelto a poner en evidencia en Sagunt los problemas que ocasionan los restos de cera que se acumulan en algunas calles tras las procesiones de Semana Santa. Ni el esfuerzo extra por parte de la empresa municipal de limpieza ni la colocación de una alfombra por las principales vías durante los días en los que se celebran las procesiones más concurridas han evitado, un año más, problemas de este tipo, que han llegado a revestir cierta gravedad.

El último siniestro se produjo ayer martes a las 11.30 horas, cuando una conductora perdió el control de su coche "por la cera" y acabó golpeando a la moto que circulaba delante, según explica en declaraciones a Levante-EMV. Ocurrió en la rotonda de las Víctimas del Terrorismo, una de los accesos al núcleo histórico, cuando ambos vehículos iban desde Sagunt hacia el Port.

Como relata la conductora del turismo, "al ir a frenar en la rotonda se me fue el coche por la cera y le di. Y porque había un pivote con el que acabe chocando, si no, el coche se me hubiera ido calle abajo". La mujer reconocía que el accidente se quedó en un simple "rasguño", pero no dejó de ser un susto, pues con ella viajaban su hija de cinco años y un bebé de nueve meses.

Suelo lleno de restos

La conductora de 29 años explica que es vecina de Ciutat Vella y todos los días sube las cuestas con el carro de su hijo, "pero no sabes lo despacio que tengo que ir para no resbalarme con la cera. En muchas calles no han limpiado nada, el suelo está llenísimo de restos". La mujer puntualiza que le encanta la Semana Santa y se considera una "fan", pero cree que "no puede ser que los vecinos, a casi una semana de haber acabado la Semana Santa, estemos así, con las calles llenas de cera y que pueda pasar algo más grave".

Por ello, es partidaria de mantener las hachas en las procesiones únicamente "si ponen más solución de limpieza o más alfombra". De lo contrario, apuesta por cambiarlas a luz led. A su juicio, "es importante que la gente tenga conocimiento de lo que está pasando".

Más accidentes

Aunque en distintos de puntos de la ciudad hay carteles que advierten de la presencia de cera en la calzada, el lunes pasado, según ha podido saber este diario, un ciclista también sufrió una caída sin consecuencias al resbalar en la rotonda situada a la altura del puente cronista Bru i Vidal. En este mismo punto se produjo otro accidente de una moto el pasado 4 de abril que inicialmente también fue achacado por la conductora a un resbalón provocado por la cera.