Amenaza de cierre para la Casa Nueva

El propietario de la parcela sobre la que está construida la Casa Nueva de Sagunt ha dicho basta. Pese a aclarar que "del ayuntamiento no tengo queja, porque ya ayuda", José Juan Sánchez reconoció en el reciente pleno que "estoy cansado y decepcionado con los organismos públicos, que en muchas ocasiones no están a la altura de las circunstancias".

El empresario se muestra "orgulloso" de la labor humanitaria desarrollada durante 17 años en este centro de acogida a migrantes, quienes "se encontraban en una situación total de abandono". Sin embargo, un reciente dictamen del departamento municipal de Urbanismo llevó a Sánchez a asegurar en un reciente pleno que "en breve tengo previsto el cierre de la Casa Nueva. Que las autoridades competentes, que hablan de solidaridad pero no la practican, cojan este problema y se responsabilicen de su gestión, pero no en mis terrenos. Si no quieren que se cierre, les cedo por un simbólico euro la propiedad que me costó 30.000 euros hace 20 años".

José Juan Sánchez precisa que no quiere que el ayuntamiento pague, sino que se haga justicia

Jota Jota dio detalles del expediente que le obliga a pagar 18.000 euros por el derrumbe de un muro medianero entre su parcela y la colindante, que está más alta, se corresponde con una explotación agrícola abandonada y, según el empresario, su dueño "es el responsable de los daños, por la avenida de aguas incontroladas en días de lluvia". Pese a que esta situación "la conocen en Urbanismo", J.J. Sánchez denunció que "no ha presentado solución alguna, pese a que nuevos temporales o el riesgo de fuego por la maleza descontrolada podrían causar más desperfectos en la Casa Nueva".

Dictamen "injusto y erróneo"

Pese a esas circunstancias, el propietario de la parcela afectada lamentaba el "injusto y erróneo" dictamen municipal que "premia al causante del mal" sin imputarle ninguna responsabilidad y "castiga al perjudicado", al tener que hacerse cargo de los arreglos. El empresario reconoció que el dinero no es el aspecto determinante en esta situación, ya que "no pido que el ayuntamiento pague un céntimo de los daños ocasionados por el vecino, sino que realice una investigación seria y rigurosa que haga justicia y castigue al verdadero culpable".

José Juan Sánchez reiteró que "esta decisión es inasumible y conduce a pensar que elementos desconocidos han sido determinantes a la hora de alcanzar esta resolución".

El empresario ofreció la parcela por un precio simbólico de un euro para que las administraciones gestionen el centro de acogida a migrantes

En el turno de réplica y mientras el alcalde, Darío Moreno, admitió que desconocía la problemática, Quico Fernández, responsable de Urbanismo y amigo de J.J., según se definió, empezó por dejar "fuera de toda duda" la labor que se desarrollo desde la Casa Nueva, que merece "todo el reconocimiento institucional" por lo que ha supuesto de "ejemplo y solidaridad en momentos y casos en los que las instituciones no han dado respuesta a la llegada de personas de otros países".

Procedimientos técnicos y jurídicos

Pero, tras este preámbulo, el portavoz de Compromís per Sagunt precisó que "yo puedo estar totalmente de acuerdo con el fondo y con la intención -del propietario de la parcela de la Casa Nueva- pero en cuestiones de disciplina urbanística hay procedimientos que se deben resolver desde una perspectiva exclusivamente técnica y jurídica".

En este caso reconoció que "el problema que se plantea no es una cuestión personal ni de egoísmo, es un tema de carácter social. Esperemos que se resuelva respetuosamente con la ley y deje contentos a todos. Si no, habrá que apoyar económicamente desde el ayuntamiento, porque este proyecto cumple una función a la que no llega la sociedad desde hace muchos años".