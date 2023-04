Vicente Mompó, Elías Bendodo y Carlos Mazón apoyarán a Maribel Sáez en la presentación de su candidatura.

Mañana sábado 15 de abril, a las 19h, la candidata a alcaldía de Sagunt, Maribel Sáez, presentará su candidatura en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de AHM.

“He elegido realizar mi presentación en este antiguo sanatorio, por que para mi tiene un enorme simbolismo. Es parte de los que soy, hija, nieta y bisnieta de trabajadores de AHV y AHM, es mi pasado, mi presente y el mejor lugar para iniciar mi futuro como alcaldesa de la ciudad”, explicaba la que encabeza la lista del PP en Sagunt.

En esta ocasión el Partido Popular se ha volcado en esta presentación y acompañarán a la candidata y a su equipo tres de los máximos representantes del partido a nivel nacional y a nivel autonómico.

En la parte autonómica numerosos son los senadores, diputados, alcaldes y concejales que arroparán a l Sáez hasta su camino a la alcaldía, siendo, el presidente del PPCV y candidato a presidente a la GVA Carlos Mazón, el que participará en el acto. Junto a ellos estará el dirigente nacional Elías Bendodo, coordinador General del PP Nacional y Vicente Mompó presidente provincial.

Maribel Sáez ha declarado que recibe feliz la presencia de los tres líderes y ha remarcado que demuestra el interés de su partido, por nuestra ciudad y su futuro.

Bajo el eslogan “Hacerlo bien y con cariño”, Sáez quiere dejar bien claro su apuesta por “la buena gestión, que sin duda debe ir acompañado de una empatía extrema con las necesidades, reivindicaciones y problemas de los vecinos, así como con sus metas y aspiraciones, porque para eso también estamos. Estamos para solucionar, pero también para facilitar la vida y el camino de las personas”.

Mejorar la vida de mis vecinos

“Mi propósito y el de mi equipo, es mejorar la vida de los que me rodean, por lo tanto, mejorar la vida de mis vecinos, mejorar la vida en mi ciudad. Ese es mi compromiso. Para mí, y lo saben los que me conocen, cuidar a las personas, conocer sus necesidades y ayudarlas en todo lo posible es mi forma de ser, siempre lo he hecho y quiero seguir haciéndolo y esta vez, con la ayuda de mis vecinos, con su confianza, como alcaldesa de nuestra ciudad”. “Necesitamos ser la mejor ciudad para los que están y para los que tienen que venir. Vienen vientos de cambio y la ciudad tiene que estar preparada para ello, y para eso he formado el mejor equipo, un equipo de gente preparada, formada y “muy trabajada” pero a ser una candidatura joven pero llena de experiencia”.

Una candidatura que está acostumbrado “a madrugar y a pisar calle”, que conoce las necesidades de sus vecinos y las de su ciudad.