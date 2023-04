Compromís cuestiona varios aspectos de la tramitación de Parc Sagunt II

Compromís puso ayer de manifiesto en la junta de gobierno de Sagunt las «irregularidades» en la tramitación de Parc Sagunt II. Según el concejal de Urbanismo, Quico Fernández, «el ayuntamiento no ha recibido notificación de la aprobación del proyecto de urbanización y reparcelación, pero las obras ya se han licitado por más de 200 millones de euros. No es normal -añade el exalcalde- que se haya licitado un proyecto sin estar aprobado definitivamente», insiste.

Sobre este asunto, Fernández señala también que, según los técnicos municipales, ha habido «una modificación sustancial entre el proyecto que salió a información pública y el que se ha licitado», otra circunstancia «preocupante», de la que «no tenemos explicación», asegura. Ante esta situación, el edil avisa que «difícilmente el ayuntamiento dará el visto bueno a una obras que no han aprobado y que no han tenido en consideración cuestiones legales». En cuanto a la reparcelación, el nacionalista añade que «no tenemos respuesta a la reclamación del 10 % del aprovechamiento, que pueden superar unos 30 millones de euros, según la ley valenciana del territorio».

Más de 5 millones de metros cuadrados

La instalación de placas fotovoltaicas también es objeto de críticas desde Compromís, ya que, según Fernández, el ayuntamiento tiene conocimiento de una instalación que supera los 5 millones de metros cuadrados. «No solo es un barbaridad sino que la superficie rebasa lo que la ley establece, que no se puede superar el 3 % del suelo no urbanizable común que en nuestro caso es de poco más de 1,4 millones de metros cuadrados», explica. A esto añade el decreto del Consell declarando prioridad energética y expropiación forzosa, «que pretende quitar más de 3 millones de metros cuadrados de esta superficie». Para Fernández, esto «vulnera la autonomía municipal y es un despropósito».

Ante estos dos hechos, «hemos pedido que los servicios jurídicos analicen los acuerdos y estudien las acciones pertinentes para defender los intereses del ayuntamiento». Por último, el edil solicita que se cobren las licencias, el ICIO y la plusvalía de la transmisión de la parcela a Volkswagen.

Protesta por las fotovoltaicas

La instalación de placas fotovoltaicas en la partida de Montíber también generó la protesta de la plataforma en defensa del territorio, que aprovechó la visita de la ministra, Diana Morant para exponer sus reivindicaciones. La plataforma quiso llamar la atención sobre «la pérdida de territorio de alto valor agroecológico en Sagunt». Por eso, propone alternativas en «suelos degradados». Según una de las portavoces, Mª Ángeles Soriano, «tenemos un informe con 10 alternativas, que evitarían la tala de más de un millón de árboles».