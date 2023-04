La actuación que realizará la Demarcación de Costas en la playa de Canet con el objetivo de dejar el arenal en condiciones para este verano “estará finalizada a principios de junio”. Así lo trasladaba el alcalde de Canet, Pere Antoni, a sus vecinos y vecinas en una reunión informativa que mantuvo con ellos el pasado sábado, después de reunirse con el ministerio para abordar este tema, el día de antes en València.

La cita responde al compromiso que el alcalde adquirió con sus vecinos y visitantes en la pasada audiencia pública, de informarles de manera continua sobre los pasos que iba dando el ministerio en relación a las actuaciones en la playa. Y así se produjo, ya que 24 horas después del encuentro en Costas, el primer edil avanzó la última hora a sus vecinos y vecinas.

Tal y como Antoni explicó en la reunión informativa, la actuación de emergencia anunciada por el ministerio el pasado mes de mayo “ya está adjudicada a una empresa y se prevé que finalice a principios de junio”, una fechas que no han convencido al alcalde, quien solicitó al ministerio que adelantara los trabajos. “Me preocupa que las intervenciones no empiecen cuanto antes y tengamos que iniciar la temporada con maquinaria pesada en nuestra playa, de ahí que haya solicitado que se intente acabar antes de junio”.

En cuanto a la intervención, con un presupuesto para Canet y las playas del norte de Sagunt de 600.000 euros, Antoni aseguró que, en lo que respecta a Canet, se centrará en los 500 metros más pegados al linde con Almardà y que irá de norte a sur.

La actuación consistirá en “cribar grava, quitar piedra y llevársela, a lo que se añadirá una operación de perfilado en los 10 primeros metros de orilla para facilitar el paseo y el acceso al agua, eliminando taludes y escalones”, aclaró el alcalde.

En cuanto al proyecto de refulado de un millón de metros cúbicos de arena (trasvase) anunciado por Costas hace varios años, el ministerio informó al alcalde de que la actuación se ha previsto en otra playa para ver cómo resulta y en función de la respuesta, poder actuar en otras. Una información que no ha satisfecho al primer edil, ya que “si no funciona, ¿tendremos que volver a la casilla de salida, es decir, empezar de cero?”, se pregunta; “tiempo de espera que”, según el mandatario, “nuestra costa no tiene”.

A este respecto, puntualizaba además, que el refulado solo está previsto para las playas del norte de Sagunt, ya que el sedimento que allí se deposite acabará en el sur dada la inercia de las corrientes, es decir, en Canet; arena que se espera retenga el Puerto Siles, afirmó el alcalde en la reunión informativa con los vecinos.