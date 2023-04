La concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Sagunt ha querido abordar a través del teatro la salud mental de los adolescentes. Por ello, presenta la obra ‘Me he dado cuenta de que no me quiero’ que se podrá disfrutar en el Aula Jove de la Escuela Municipal de Teatro.

Está destinada a los y las jóvenes de entre 12 y 17 años con interés en las artes escénicas. La obra se podrá disfrutar los días 20 de abril, a las 18.00 horas; y 22 de abril, a las 11.00 horas, en el Casal Jove de Port de Sagunt. La obra ‘Me he dado cuenta de que no me quiero’ es una reflexión sobre la salud mental en la adolescencia y está incluida dentro de la campaña Parlem, de la concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Sagunt. Trata sobre el momento personal de una adolescente que ha llegado a su límite. Las claves para encontrarle sentido a su existencia serán su diálogo interno y su capacidad para resolver cada conflicto relacional.