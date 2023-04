El PSOE busca «revalidar su hegemonía» en Morvedre

El PSPV-PSOE del Camp de Morvedre quiere «revalidar su hegemonía» en la comarca.

Así lo ha afirmado a Levante-EMV el secretario general de la comarca, Ernesto Herrera, tras la presentación de las listas electorales esta semana en el juzgado.

Para eso, «hemos configurado los mejores equipos, con los mejores candidatos», añadía, además de avanzar que los socialistas concurrirán a las elecciones del 28 de mayo en todos los municipios de Morvedre, aunque en algunos casos, en coalición con otras formaciones políticas como en Quartell, donde lo harán con Compromís con una candidatura que lleva por nombre «Socialistes-Compromís».

Los socialistas presentan en estos comicios caras nuevas, en concreto, han renovado a casi el 40% de sus candidatos como es el caso de Faura, donde Consol Durán, actual teniente de alcalde del ayuntamiento, es la cabeza de cartel, después de los 20 años de victorias de Toni Gaspar, actual alcalde y presidente de la Diputación de Valencia.

En la Mancomunitat de les Valls también hay otros cambios significativos como en Benavites, donde los socialistas estarán representados por José Antonio Boria. La renovación también se ha dado en Quart, con Lara González, quien presentó su candidatura este jueves arropada por la ejecutiva comarcal.

El único que se mantiene en Les Valls es Toni Sanfrancisco, que sigue de número 1 en Benifairó.

La renovación en la Mancomunitat de la Baronia pasa por Algar de Palància con Mar López encabezando la lista. Una candidatura a la que se han sumado bastantes independientes procedentes de Junts per Algar, que se han integrado en la lista del PSPV, tal y como acordaron hace varios meses.

También hay novedades en Petrés, ya que María Piquer deja el testigo a Miguel Vidal para encabezar la lista, como ya hiciera hace dos legislaturas.

Entre los que repiten hay algunos históricos como Francisco Salt, que después de seis legislaturas siendo cabeza de cartel, lo volverá a ser una más. Uno d e los dirigentes socialistas de la comarca que más años lleva en la política activa, 20 de ellos como alcalde de Algímia d’ Alfara.

Tampoco habrá sorpresas en Sagunt, ya que Darío Moreno volverá a liderar la candidatura de los socialistas saguntinos, que presentó en el Triángulo Umbral ante cientos de personas.

En Canet d’en Berenguer, el alcalde Pere Antoni será de nuevo el número uno, encabezando una lista renovada y repleta de mujeres.

En Alfara de la Baronia repetirá Carlos Hererra, quien en la actualidad ostenta la vara de mando, mientras que en Gilet, Salva Costa intentará revalidar la alcaldía después de 8 años al frente de la misma. Lo mismo que la alcaldesa de Albalat, Maite Pérez, que encabezará las listas del PSPV en ésta, que será su cuarta legislatura en activo.

El actual alcalde de Estivella, Rafa Mateu, seguirá como candidato del PSPV y Maria Ángeles Vilar, en Torres Torres. Por último, José Ripoll lo hará en Segart.