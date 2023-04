Una quinta parte de los saguntinos no accede de forma regular a internet

El acceso a internet se ha convertido en algo rutinario, que resulta casi ineludible en cualquier ámbito, ya sea laboral o personal, pero no para todos. Así se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el avance del censo de 2021, que recoge que casi una quinta parte de los vecinos de Sagunt de más de 16 años no entra de forma regular a la red. Este 19,5 % se traduce en cerca de 10.700 de las casi 55.000 personas que, según la metodología de este trabajo, no accedió a internet al menos una vez a la semana durante los tres meses anteriores a la encuesta.

Estas cifras pueden parecer muy altas, pero una comparativa con las principales ciudades valencianas reflejan que la capital comarcal no es una excepción. En València, por ejemplo, el porcentaje de personas en este caso es también del 19,5 %, mientras que en Torrent se eleva al 20,3 %, en Gandia se queda en el 19 %, mientras que Paterna es la más conectada de esta muestra de ciudades de más de 50.000 habitantes, al quedarse el número de personas que no entra de forma habitual a la red de redes por debajo del 17 %. Brecha generacional y de género Este trabajo, cuya recogida de datos se realizó entre 2021 y principios de 2022, ofrece un desglose por edades, que ayuda a comprender los motivos por los que algo que parece tan extendido, no lo está tanto. De hecho, una buena pista es que más de la mitad de los vecinos de Sagunt mayores de 60 años, concretamente el 52,9 %, es decir, más de 8.400, está en este grupo de gente alejada de internet. Este porcentaje se queda por debajo del 4 % entre las personas menores de 50 años. Esta brecha generacional también se arrastra al género, ya que un 16,6 % de los hombres, casi 4.500, no se conectan de forma habitual, mientras que entre las mujeres son el 22,3 %, siempre según los datos recopilados, procesados y publicados por el INE. Casi 17.500 personas de las 54.911 mayores de 16 años tampoco tienen perfil en ninguna red social Otra cuestión muy relacionada que también resulta llamativa del censo de 2021 tiene que ver con las redes sociales, ya que casi un tercio de los saguntinos mayores de 16 años, concretamente un 31,6 % o casi 17.500, no tiene perfil en ninguna de ellas. Entre los que sí la tienen, más de 37.500, casi 1.500 tienen más de 70 años, una franja de edad entre quienes es mayoritaria la falta de presencia en las redes sociales, caso en el que se encuentran más de 6.800 vecinos de Sagunt. Sobre la tendencia de género, ellos son más habituales en Facebook, Twitter o Instagram, al tener presencia un 69 %, que ellas, entre quienes un 67,9 % maneja al menos un perfil. Compra digital Este trabajo del INE también ofrece datos sobre las transacciones, ya sean de compra o venta, que realizan los mayores de 16 años de Sagunt a través de internet. Las adquisiciones son mucho más frecuentes, ya que algo más del 48 % reconoció haberlo hecho durante el mes anterior a la encuesta. Este porcentaje sube ligeramente hasta el 48,2 % con los registros conjuntos de las otras cuatro localidades valencianas de más de 50.000 habitantes, es decir, Paterna, Gandia, Torrent y València. Por lo que respecta a las ventas, también en referencia a las realizadas durante los 30 días anteriores, el número de saguntinos que efectuó una operación de este tipo a través de internet se queda ligeramente por debajo del 10,1 %, un porcentaje que con la media del resto de grandes ciudades de la provincia apenas supera el 10 %. Un último dato sobre la digitalización entre los mayores de 16 años tiene que ver con la disposición de un smartphone, aparato al que tiene acceso el 88 % de los saguntinos. Solo entre los mayores de 70 años son minoría los que no tienen este tipo de dispositivo, al estar casi 4.400 personas en este caso por las 3.900 que sí.