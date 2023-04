Todos los ingredientes alcanzaron su punto exacto de ebullición para que el Ovni viviera otra jornada apoteósica que deja al Fertiberia BM Puerto más cerca del ascenso a Asobal. Frente a un rival de altura como el Viveros Herol BM Nava, que mantiene la segunda plaza tras poner fin a una racha de 16 victorias consecutivas, con un espectacular ambiente en las gradas, al que contribuyeron también la nutrida afición visitante, el partido se decidió en los últimos instantes cuando una parada de Dani Martínez y un gol de Adrián Nolasco, dos de los grandes protagonistas del encuentro, sentenciaron el triunfo por 25 a 24.

"Han pasado muchas cosas en el partido", reconocía el entrenador rojiblanco, Toni Malla, a la conclusión del choque, "pero en líneas generales estuvimos muy bien defensivamente con el respaldo de una gran actuación de Dani en la portería". Sobre este punto, el técnico quiso destacar el "gran trabajo táctico previo" de todo el equipo para contener el torrente ofensivo de los visitantes. Antes de la alegría final, el Fertiberia tuvo que superar los "nervios" iniciales que se tradujeron en un parcial de 1-4. Los rojiblancos se rehicieron tras un tiempo muerto y tomaron las riendas del encuentro, que ya en la segunda parte les permitió tener varias posesiones para ampliar su ventaja a los 5 goles.

Madurez

Pero no podía ser tan sencillo y los segovianos reaccionaron para llevar el encuentro a un final igualado, en el que "fuimos lo suficientemente maduros para saber ganar", según Malla, quien admitía estar "enormemente contento" porque "cada vez estamos más cerca del sueño". En su segunda temporada como entrenador del Fertiberia admitía que "casi no me lo creo, porque cuando llegamos casi toda la plantilla se fue y ahora hacemos cosas como ganar al BM Nava".

"Estamos muy, muy, muy cerquita", reconocía el técnico rojiblanco a la conclusión del choque. Y es que los porteños se distancian de los naveros 3 puntos y 6 del tercer clasificado, aunque el Atlético Novás todavía tiene pendiente su último partido, así que el regreso a Asobal podría celebrarse tan pronto como la próxima jornada, que será el 6 de mayo con la visita del Villa de Aranda para dar inicio a la segunda vuelta de esta fase de ascenso. Malla también agradeció el ambiente en el Ovni a la afición y destacó la deportividad durante toda la tarde.

Patrocinio

Antes de un fin de semana de descanso como previa a los últimos cuatro partidos, el entrenador del Fertiberia apunta que "hay que seguir trabajando. No podemos relajarnos, porque cuanto antes celebremos el ascenso, mejor para la planificación y para todo". Sobre este aspecto y más importante todavía que en qué categoría jugará el BM Puerto la próxima temporada resulta sellar el acuerdo de patrocinio con Fertiberia, que todo apunta a que seguirá al menos un año más, pero sigue sin cerrarse el acuerdo para que los rojiblancos puedan estar una campaña más entre los mejores.