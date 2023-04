Abderrahman El Khayami está de vuelta. Después de una temporada de invierno "rara" en la que atesoró más trabajo que resultados, el mediofondista saguntino estrenó el calendario en pista al aire libre con la segunda posición en los 1.500 metros del Campeonato de España Universitario, disputado en León. Aunque la marca (3 minutos, 48 segundos y 68 centésimas) se queda lejos de sus mejores tiempos, el atleta que defendió los colores de la UCAM de Murcia se muestra satisfecho con esta primera toma de contacto a la competición.

Y es que, sabedor que otros rivales tenían mejor final, "me eché toda la responsabilidad de la carrera a las espaldas y me puse a tirar desde el principio", explica El Khayami en palabras a Levante-EMV. A unos 200 metros del final recibió el primer ataque serio y, cuando se defendía, se le coló por el interior ya en la recta de meta el puertorriqueño, Víctor Ortiz, que fue el primero en cruzar la línea de meta, aprovechando el punto más avanzado que lleva en su preparación.

Campeonato de España de la Milla

Después de pasar apenas unas horas en su casa de Sagunt, Abde vuelve a hacer las maletas para una concentración de aproximadamente un mes en Sierra Nevada, donde buscará "la rutina y trabajar bien" para seguir con la preparación de la temporada. En este tiempo, el mediofondista internacional no parará de competir, ya que a mediados de mayo en Santander tiene marcado en el calendario el Campeonato de España de la Milla. Y es que, según recuerda, "tengo la espinita clavada del Nacional que se corrió en Sagunto, donde gané, pero no me llevé el oro porque no conseguí la nacionalidad hasta unos meses después".