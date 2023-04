El CD Acero volverá la temporada que viene a Tercera, después de salvar la categoría de forma agónica en el tiempo de descuento del último partido. Esa última jornada tenía reservado un festival de goles (4-3), especialmente en los últimos 20 minutos, frente al Hércules B que vendió cara la derrota. Y es que el filial alicantino se adelantó y ganaba 1-3 a falta de cinco minutos para cumplirse el tiempo reglamentado, pero ahí surgió la magia del Fornás que estalló de júbilo después de que Santi Blasco, Enrique José y Keita Júnior dieran la vuelta al marcador.

El director deportivo del club porteño, Víctor Cervelló, reconoce que "fue dramático en todos los sentidos, porque aunque ganáramos dependíamos de otro rival y eso hasta escasos minutos del final no se puso de cara. El equipo tiró de corazón y sin pensar que parecía imposible fueron a por los goles. Debemos dar gracias a la afición, en todo momento apoyó al equipo y eso fue determinante".

Ejercicio de reflexión

Con respecto al devenir de la temporada, que empezó con aspiraciones de subir y se ha cerrado con luna salvación milagrosa, Cervelló apunta que "estamos satisfechos por el objetivo final, aunque empezamos la temporada con otras metas. Al final más que alegría, ha sido una sensación extraña de alivio. La temporada no la podemos calificar de buena, pues el equipo estaba formado por jugadores contrastados, con experiencia y además con una plantilla amplia. Salvarnos en el último minuto del último partido está muy lejos de lo esperado. Sabemos que que han surgido cosas que repercuten en el día a día del equipo, no podría decir un factor que haya sido clave para no llegar a los objetivos iniciales. Ahora descansaremos y haremos un buen ejercicio de reflexión".