Los cronistas de Morvedre se oponen a la ubicación del archivo en el museo industrial

Los cronistas e investigadores del Camp de Morvedre y Almenara han mostrado su disconformidad con que el Archivo histórico industrial, propiedad de la Fundación de la CV de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera del Port de Sagunt y gestionado por el Ayuntamiento de Sagunt, se ubique en el futuro museo industrial, tal y como está previsto.

"Desde el Grupo de Cronistas e investigadores del Camp de Morvedre y Almenara, entendemos perfectamente el valor de los archivos en todas las dimensiones y valoramos la existencia del Archivo Histórico Industrial del Port de Sagunt. Por esas razones, mostramos nuestra preocupación, porque después de tantos años este no tenga el tratamiento y la dignidad necesaria para hacerlo accesible en un edificio. Nos preocupa que el espacio necesario para el Archivo, no esté definido y habilitado. Está claro que existen proyectos, ideas, pensamientos y deseos pero continúan faltando realidades", afirmaban.

Así se recoge en el manifiesto que el colectivo firmó el pasado sábado, en la XX Trobada de Cronistes i Investigadors, que tuvo lugar en el Port de Sagunt.

Un documento con el que el grupo "reivindicamos un lugar digno para el Archivo Industrial del Port de Sagunt, donde no solo se gestione sino que sea perfectamente accesible a investigadores e investigadoras".

En concreto solicitan que el "Archivo Industrial esté abierto con la dignidad que se merece a la investigación en un corto plazo de tiempo. No se puede mantener en las condiciones actuales más". A esto añaden que "ha de estar estar ubicado en un espacio propio y diferenciado de otro elemento patrimonial para que tenga futuro y no nazca con graves carencias. La ubicación en el futuro museo industrial, como se ha mencionado en varias ocasiones, no es una solución sino un parche". Y por último, que tiene que contar con personal estable y propio para gestionarlo en las condiciones adecuadas", se recoge en el documento, que ha sido enviado al Ayuntamiento de Sagunt, la Conselleria de Cultura, el Consell Valencià de Cultura y la Fundación propietaria del mismo.

En definitiva, el Grupo de Cronistas e investigadores del Camp de Morvedre y Almenara insiste en que su objetivo es "reivindicar el gran valor del Archivo Industrial de Port Sagunt y manifestar a la sociedad que el futuro de este Archivo no puede esperar más para recuperar la dignidad que se merece. Entre todos y todas, tenemos que valorar esa parte del patrimonio y de la historia que constituye un elemento propio de nuestra identidad como comarca", terminaban.

Nuevo coordinador

La XX Trobada de Cronistes i Investigadors de Morvedre i Almenara se celebró en Port de Sagunt, cita a la que asistió el alcalde Darío Moreno y el concejal Guillermo Sanpedro quienes recibieron al colectivo. El grupo también pudo disfrutar de una visita por el el Alto Horno con la técnica encargada Sonia Garcés.

La sesión contó con la asistencia del presidente de los Cronistas del Reino de València José Ramon Sanchis, una cita en la que se acordó la sede del próximo encuentro, que será en Estivella.

Por otro lado, el grupo ya ha comenzado l los trámites para buscar un nuevo coordinador o nueva coordinadora en sustitución de Lluís Mesa.