Varios directos del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, en una red social han logrado atraer a casi un millar de personas en cada uno, según fuentes del PSPV-PSOE local.

El último se produjo el pasado lunes 24 de abril a las 20:30 horas, con una duración de una hora. El objetivo era conectar con el público de la red social "para escuchar sus propuestas e iniciativas y continuar impulsando la participación local", como explican desde el partido.

Ante la acogida recibida, esta iniciativa “ha llegado para quedarse” y está previsto que se repita en las próximas semanas y se mantenga a lo largo del tiempo ya que “consideramos una acción muy positiva, nos permite conectar con la ciudadanía a través de otra vía de participación que hasta ahora el ayuntamiento no había explorado. Existe un público en estos canales y debemos también escucharlo y atender sus demandas, es una forma más de conectar con la gente de la ciudad, como hacemos cuando salíamos a la calle y las plazas en alcalde de barrio, con la atención a la ciudadanía en el Ayuntamiento o la Tenencia de Alcaldía o en las sesiones plenarias”, explica Moreno.

Como apuntan desde el PSPV, "desde el primer día el alcalde Darío Moreno se ha mantenido activo en sus redes sociales mostrando su día a día y acercando las acciones realizadas desde el consistorio a través de las plataformas sociales. Desde su perfil personal @dariomlerga es posible conocer su agenda, los actos a los que asiste y también da respuesta a la ciudadanía a través de mensajes directos".

Como señala el alcalde, y candidato socialista, “la participación ciudadana es parte fundamental de la democracia, no solo deben preocuparse los partidos políticos en campaña, sino durante toda la legislatura, y así hemos hecho nosotros”. Como apunta Moreno “suelo responder a los mensajes que me llegan y suelen ser muy diferentes, por eso pensamos que realizando un directo podíamos dar respuesta a las preocupaciones o dudas de los vecinos y vecinas de manera ágil y directa. Aunque es cierto que no todo se puede solucionar rápido, y por eso tomamos nota de todo lo que se plantea, y aquello que se puede solucionar a corto plazo lo hacemos, y lo que tardará un poco más, lo tenemos en previsiones y tomamos nota”.

Desde el partido se destaca el trabajo realizado durante el último mandato en esta línea. "Se ha potenciado al máximo la participación de los vecinos y vecinas, se impulsó la acción de Alcalde de Barrio conjuntamente desde alcaldía y Participación Ciudadana y tuvo una gran acogida, así como se realizó la primera encuesta de satisfacción de los servicios prestados en el Ayuntamiento de Sagunto y se han elaborado diferentes campañas de participación para conocer la opinión de la gente sobre el Paseo Marítimo o el ARRU de Baladre", afirman.

En esta línea, se han comprometido a seguir trabajando. “Durante estos encuentros de tú a tú, ya sea en el directo de Instagram o en alcalde de barrio, Darío se expone a cualquier tipo de pregunta y sugerencia y vemos cómo está preparado para dar respuesta porque conoce muy bien la administración, el estado de los proyectos y se preocupa por todo aquello que se debe mejorar y está pendiente en la ciudad. El ciudadano y ciudadana ve en él alguien cercano y que da respuesta” señalan desde el PSPV PSOE Sagunt.