La Fiscalia pide el sobreseimiento de la causa contra el exalcalde de Torres Torres Alfonso Guillem

La Fiscalía Provincial de València ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el exalcalde de Torres Torres, Alfonso Guillem por la que se le acusaba de un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. La fiscal que firma esta petición y que remite al juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 5 de Sagunt, entiende que los hechos descritos en la investigación "no son susceptibles de ser calificados como un delito continuado de malversación" a lo que añade que la conducta de Guilem, "no reviste caracteres de delito de prevaricación"

La denuncia contra Guillem partió de posibles irregularidades cometidas en el cobro de dietas y desplazamientos durante el ejercicio de su cargo como alcalde de 2011 a 2015. Pese a que "todos los miembros de la corporación tienen derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados durante el ejercicio de su cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental", tal y como se recoge en el Artículo 13 el RD 2568/1986. Según las diligencias de investigación, el exalcalde "no justificó documentalmente ni desplazamientos ni dietas pese a lo reparos del secretario interventor", se recoge en el documento . Pero además, se insiste en que "no aplicó los límites legales por dietas de manutención y kilometraje excesivo", se anota en la investigación. Es decir que «el importe abonado era superior a lo establecido por decreto», papeles que arrojan cobros de 23.282 euros, en concepto de dietas y otros 13.133 euros en desplazamientos.

En la denuncia también se describe que Guillem emitió órdenes de pago durante el desempeño de su cargo en forma de decreto en el que se acordaba el pago de desplazamientos y dietas con "justificación documental insuficiente" con el correspondiente reparo del interventor.

Fines públicos

Pese a lo expuesto, la Fiscal considera que "no hubo sustracción de fondos públicos ni se consintió la sustracción de estos por un tercero; ni ha quedado acreditado que se apartara del fin municipal o interés público .Por todo ello, insiste en que "los hechos descritos no son susceptibles de ser calificados como un delito continuado de malversación de caudales públicos. Añade que "no ha resultado acreditado el destino de esos importes por desplazamiento y dietas a fines privados", dejando claro que "el pago respondía a un servicio realmente realizado con finalidad y utilidad pública". Finalmente, la fiscal no considera "acreditada que la conducta desarrollada por Alfonso Guillem revista caracteres de delios de prevaricación".

La solicitud de sobreseer la causa contra el exalcalde de Torres Torres se produce tras el auto de transformación a procedimiento abreviado contra el investigado del que ha dado traslado a la Fiscalía el juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 5 de Sagunt , además de a la otra acusación personada en este procedimiento, en este caso la acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento, para que se pronuncie. El juzgado está a la espera del escrito de dicha parte y una vez recibido resolverá si abre juicio oral o archiva las diligencias.

Caber recordar que el procedimiento contra Guillem se inicia en mayo de 2018 , a partir de la documentación presentada por Compromís Camp de Morvedre a la Fiscalía que parte del resultado de una auditoría a las cuentas municipales en la que se cuestionaban algunos aspectos económicos y financieros del municipio, aunque ya el informe adjunto de secretaría matizaba que no veía indicios de delito.