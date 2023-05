El BM Morvedre tuvo un fin de semana de contrastes, al coincidir la despedida casi definitiva del ascenso directo para el primer equipo con el triunfo en la final autonómica de las infantiles. Las mayores se dejaron sus opciones en Lanzarote, donde el BM San José Obrero doblegó por 27 a 25 a las chicas de Manu Etayo. El técnico navarro señala que "el partido se complicó desde el principio, aunque los ajustes en defensa nos permitieron mantener la igualdad hasta el comienzo de la segunda mitad".

En ese momento, el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife estiró otra vez su ventaja "y no lo gestionamos bien. No competimos tan bien como ellas y se llevaron los dos puntos por detalles como el acierto en el lanzamiento", según Etayo. El entrenador del BM Morvedre admite que "no es matemático, pero virtualmente estamos fuera de la pelea por el ascenso directo, así que hay que acabar bien las dos jornadas que quedan y prepararnos para la fase de ascenso".

Esa última oportunidad de regresar a la máxima categoría se disputará entre el 25 y el 27 de mayo con el segundo, tercer y cuarto clasificados de División de Honor Oro y el campeón de Plata. La directiva saguntina, con la colaboración del ayuntamiento, presentará oferta para que se dispute en la capital del Camp de Morvedre.

Triunfo de las infantiles

Y mientras el primer equipo se lamentaba por la derrota, las infantiles de José Bonet e Irene Navarro todavía celebraban el triunfo obtenido en Altea en un partido muy igualado frente al Elda Prestigio (23-23), que acabó cayendo del bando saguntino en la tanda de 7 metros. El presidente del club, Juan Ignacio García, reconoce el "orgullo" que supone que la base obtenga este triunfo, ya que es "un premio al trabajo bien hecho".

El técnico, por su parte, daba mérito al gran partido de las eldenses y a la reacción de las suyas tras verse por debajo en el marcador prácticamente por primera vez en lo que va de temporada. Paula Écija, que paró el último penalti, o Laura Ferrer, que anotó el gol definitivo, son solo algunas de las destacadas del equipo capitaneado por Mar Navarro, al que ahora le espera el sector nacional para tratar de dar un paso más en su espectacular campaña. En este sentido, el BM Morvedre también ha presentado candidatura para organizar esta cita.