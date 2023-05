Así son las nuevas falleras mayores de Morvedre

Las fallas de El Camp de Morvedre ya tienen representantes para el nuevo ejercicio 2023-2024 tras la elección de las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS). Núria Bueno Caballero y la pequeña Carla Boix Sarió fueron las elegidas por el jurado para convertirse en las máximas representantes, después de un proceso de selección que tuvo lugar el sábado, con distintas pruebas, y al que también se presentaron Radoika Ortiz Aleixandre, de la comisión Luis Cendoya, así como la niña Carla Martínez, de la falla Baladre.

Núria Bueno Caballero pertenece, desde hace quince años, a la falla Plaza Ibérica del Port de Sagunt de que fue Fallera Mayor en los ejercicios de la pandemia. A sus 29 años, y tras finalizar sus estudios de ballet y danza contemporánea en Londres y de flauta travesera, en el conservatorio profesional de música Joaquín Rodrigo de Sagunt, se graduó en Educación Primaria y, actualmente, forma parte del claustro de profesores del colegio Camarena Canet.

«Las fallas no son solo fiesta y no duran solo una semana, sino que son un esfuerzo continuo de lucha por nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras tradiciones y comporta un trabajo día a día para poder sacar adelante nuestra fiesta a la calle», señaló Núria Bueno durante su discurso donde prometió que si salía elegida, viviría este año «con la ilusión de una niña y el buen hacer de una mujer que sabe la responsabilidad que adquiere con este cargo».

La pequeña Carla Boix Sarió tiene diez años y pertenece a la falla Doctor Palos de Sagunt de la cual fue Fallera Mayor Infantil este pasado ejercicio. Estudiante de quinto de Primaria en el colegio público Montíber de Sagunt (antiguo Villar Palasí), forma parte de la fiesta desde su nacimiento pues, como afirmó durante su discurso de presentación, sus padres se conocieron, precisamente, en la comisión de la cual forma parte.

«El año pasado pude representar a mi falla y me gustó tanto la experiencia que quiero continuar aprendiendo y disfrutando de esta fiesta que tanto me encandila porque me encanta lucir la indumentaria, hacer los pasacalles, participar en los playbacks y de todas las actividades que hace mi comisión, aunque este año he descubierto el mundo de la fiesta saliendo de mi casal y haciendo nuevos amigos», afirmó con desparpajo.

Tras la llamada por parte del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, la comitiva de autoridades se dirigió a los casales de las dos elegidas siendo las actuales Falleras Mayores de la FJFS, Claudia Ramón Ferrandis y Maite Nebot Morales, las primeras en felicitar a quienes serán sus sucesoras, acompañadas del presidente de la entidad, Ramón Jarque, el vicepresidente general, Hugo Rodríguez, e integrantes de la corporación municipal, encabezados por Darío Moreno y la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Asun Moll, y miembros de ambos jurados.

Calendario fallero

En las próximas semanas comenzarán a intensificarse los actos falleros de este nuevo ejercicio pues el 20 de mayo, tendrá lugar el acto de nominación de las nuevas Falleras Mayores mientras que el 3 de junio será el acto de despedida de las actuales máximas representantes.

La proclamación de Núria Bueno y Carla Boix se llevará a cabo el sábado, 17 de junio, en el salón de plenos del ayuntamiento y el esperado acto de exaltación en el Teatro Romano está previsto para el 8 de julio.