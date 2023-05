Unos 5.000 alumnos se inician en la escritura creativa de la mano del Premi Sambori al Camp de Morvedre. La celebración del 25 aniversario del certamen literario infantil y juvenil más dinámico de España implica y dinamiza la acción educativa de 180 profesores así como la mayoría de los centros de infantil, primaria, secundaria y educación especial de la comarca. Si bien en sus inicios el Sambori. El crecimiento exponencial en la participación del galardón se constata con la observación que en 1998 se presentaron 420 relatos y 25 años después se multiplica por 10 la participación. La entrega de premios de la festa de les Lletres de la Fundació Sambori reunirá en Benifairó de les Valls centenares de familias que constatan la fuerza del valencià como clave de futuro de sus hijos.

Literatura, arte, música y conciencia medioambiental alzarán la voz en la XXVI Trobada d’Escola Valenciana en Benifairó. Con el lema «Recuperem el verd» y con la figura de Carme Miquel y su compromiso en la defensa de la llengua como sustento de la celebración, se proyecta una vez más este momento de concienciación. «Més que un lema, és una crida a l’acció i un cant a l’esperança en la protecció del planeta. El valencià com a terra que habitem es troba en situació de feblesa extrema i ens cal ubicar-lo com a centre del sistema educatiu. L’únic model d’excel.lència que garantirà el futur del valencià sostenible, saludable i bell», afirman.

Una festa per la llengua que arranca el sábado 6 de mayo a las 19 al Pla de l’Era con El Sambori y espera su momento álgido el 7 con la Trobada. Una celebración educativo-festiva que contará con la implicación de familias, alumnado, centros educativos de infantil, primaria, secundaria, educación especial y bachillerato del Camp de Morvedre. La colaboración de entidades como la Societat Joventut Musical de Faura o la implicaicón del Ceip Ermita, el Ies la Vall de Segó o l’escola infantil el Tabalet será esencial en un proyecto que impulsa el consistorio de Benifairó junto a la Cevcam, Coordinadora de escola valenciana del Camp de Morvedre. Tras la tradicional recepción de los centros educativos y el desarrollo de los talleres; se celebrará la comida con las tradicionales Calderes y cerrará la Festa Canta Canalla con els Estrellats que entusiasmaran a los visitantes.

El Pla de l’Era recupera su presencia como espacio de encuentro cultural y celebraciones en un municipio que apuesta, una vez más por la cultura como eje de sus políticas. Jose Álvarez desde la concejalía de educación ha querido destacar la importancia de esta celebración para una localidad como Benifairó «Nuestra apuesta por el valencià es firme y decidida; el futur de Benifairó es en valencià, trabajamos, vivimos y apostamos por conservar nuestro entorno, nuestra lengua y nuestro clima de manera que somos garantía de futuro». Asimismo desde el ayuntamiento de la localidad se ha querido destacar la oportunidad de Benifairó como sede la Trobada d’Escola Valenciana. «Es un buen momento para que los vecinos de la comarca conozcan de primera mano nuestro patrimonio cultural, gastronómico, histórico e incluso medioambiental. La Festa per la llengua nos permitirá crecer también en visibilidad y promoción de un municipio que no deja de crecer; nos visitarán miles de personas que tomarán buena nota de nuestra propuesta».

La apuesta del Camp de Morvedre se mantiene sumamente firme, convertir el valencià en llengua de futur, d’esperança i projectes creatius.

El proyecto culminará con el Fescamp; el 13 de mayo en el Pla de l’Era. El festival de música en valencià del Camp de Morvedre. Cactus, Colomet, Sociologia animal, Niuss y Cate DJ conforman el cartel del festival que acogerá miles de jóvenes en la celebración.