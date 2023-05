El candidato de Ciudadanos (CS) a la alcaldía de Sagunt, Salvador Montesinos, ha asegurado que “CS tiene la certeza de que la Generalitat finalmente pagará el justiprecio por los terrenos para la gigafactoría”. “Hoy es un día decisivo porque la Generalitat decide si rectifica o no, y todo apunta a que enmendará su error”, ha destacado.

“Hemos de esperar a que suceda, pero nuestra información es que los agricultores van a recibir el precio que marcaron los tribunales por los terrenos”, ha explicado, al tiempo que ha subrayado que “a CS le alegra enormemente porque hemos luchado sin descanso, con el único apoyo de Paco Campillo, presidente de la Asociación los Agricultores, para que se hiciera justicia”.

Sin apoyo político

En este sentido, ha recordado Montesinos, “he presentado iniciativas en el pleno, me he reunido con la secretaria autonómica para pedirle una reconsideración, me he manifestado con los agricultores, he ido al pleno con pancartas…”. En definitiva, ha advertido, “no me he rendido para ayudar a los agricultores y lo he hecho sin el apoyo de ningún grupo político, solo contra viento y marea, solo ante una administración superior”.

Por el contrario, Montesinos ha afeado al alcalde socialista Darío Moreno “su nula implicación en el asunto”. “No ha hecho absolutamente nada por ayudar a los propietarios de los terrenos, ha obviado el problema mientras sus compañeros de la Generalitat pretendían cometer un atraco a nuestros vecinos”, ha criticado.