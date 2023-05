El grupo sevillano Reincidentes pondrá el colofón este sábado a partir de las 22 horas a la Fiesta Roja que organiza Esquerra Unida del Camp de Morvedre en el Triángulo Umbral del Port de Sagunt.

Las actividades arrancarán a las 10.30 horas en un espacio abierto al público, en el que se podrá disfrutar de bebidas, bocadillos, paella, un mercadillo, charlas, conferencias y el mitin de presentación de las candidaturas de EU en la capital comarcal, Gilet, Quartell y Quart de les Valls. Este último está programado sobre las 19 horas.

Una charla sobre la sanidad pública abrirá el fuego a las 11 horas con la participación de los médicos Víctor Suberviola, Magdalena Vilella y Aurelio Duque, junto al psicólogo Jorge Marredo. Moderará la mesa Paco Valero, médico y responsable del área de sanidad del PCPV y de EUPV. A las 12 horas será el turno de la presentación del libro Antifeixistes, a cargo del autor, el periodista Miquel Ramos. Le acompañarán Guillermo Úcar, del comité central del PCE y Guillermo Sampedro, concejal de EU en Sagunt.

Por la tarde

Después de comer, el feminismo tomará el protagonismo con una conferencia que aportará una perspectiva comunista y anticapitalista con las intervenciones de la escritora, periodista y dramaturga Carmen Domingo, la también escritora y periodista Carmen Barrios, y la sindicalista Cristina Reos. Esta mesa estará moderada por Afrodita Ruiz, historiadora y Máster en Igualdad.

Ya a partir de las 17 horas se desarrollará el coloquio Agotamiento de la socialdemocracia, crisis y proyecto comunista entre la juventud con Alfonso Armesto, secretario general de la UJCE; Manuel Monleón y Luis Noguerón. A las 18 horas está prevista la mesa América Latina unida y en pie ante el imperialismo. Solidaridad internacional vs bloqueos, en la que tomarán la palabra el cónsul general de Cuba, Alejandro Castro, y la cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Nely Mamani Escobar. Presentará el acto David Rodríguez, responsable del área de Solidaridad Internacional del PCPV.

Doble mitin

Será el momento de la presentación de las candidaturas municipales para el 28M, que dará pie a un segundo mitin del PCPV, con el saludo de las organizaciones sindicales y las intervenciones de Javier Parra, secretario general del PCPV, Ricard Juan, del secretariado del PCE; Roser Maestro, diputada del PCE-PCPV en el Congreso de los Diputados; Júlia Pérez, secretaria general de la UJCE-PV, y Mario Vergès, secretario político del PCPV Camp de Morvedre.

Tras otro tentempié llegará la música de las alicantinas LES Deedees (Las Infrarrojas + Jineta y Los Apocalípticos), y las bandas locales Bendita Locura, The Marchals y Meketrefes, que darán pie a la mítica banda del punk-rock estatal, Reincidentes.