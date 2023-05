Este sábado 6 de mayo se celebrará en Sagunt la fase provincial de València de la XXXIII Olimpiada Matemática, que organiza la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “Al-Khwarizmi”. Concretamente, el evento se desarrollará en el IES Clot del Moro y por las calles de la ciudad.

La cita con los números dará comienzo a las 10 horas y finalizará en el Teatro Romano en torno a las 18.30 horas. Un total de 144 alumnos y alumnas de distintos centros de la provincia participarán en una jornada que contará con tres pruebas, una individual y dos grupales.

En el acto de presentación de la XXXIII Olimpiada Matemática participaron el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el concejal delegado de Educación del Ayuntamiento de Sagunt, Josep Manuel Tarazona; y el secretario general de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “Al-Khwarizmi”, Tomás Queralt. Además, asistieron el director del IES Clot del Moro, Juanjo Domínguez y una de las integrantes del departamento de Matemáticas, Noelia Alexandre.

«Siempre hemos hecho un esfuerzo por la divulgación científica y que se trabajen los valores de los estudiantes como el valor del esfuerzo, la autorrealización o el trabajo en equipo», señalaba el concejal delegado de Educación, Josep Manuel Tarazona. El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, valoraba en positivo el hecho de que las fases provinciales no se celebren en las capitales de provincia: «Es un acierto no tener centralizadas estas pruebas en una sede en Valencia, sino que se territorialice la experiencia para que entendamos, precisamente, que la ciencia no entiende de territorios».

Los estudiantes se dividirá en tres niveles, tal y como explicó el secretario general de la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “Al-Khwarizmi”: «Quinto y sexto de primaria, 1º y 2º de la ESO y 3º y 4º de la ESO». La primera prueba será la individual, y se desarrollará entre las 10 horas y las 11.30 horas en el IES Clot del Moro. Tratará de resolver seis problemas en ese lapso de tiempo. El resultado final supondrá el 70 % de la puntuación final individual. Tras un parón de media hora para almorzar, volverá la actividad, todavía en el IES Clot del Moro, a las 12 horas con la prueba de velocidad por equipos. Se formarán equipos de cuatro integrantes de diferentes centros, que tendrán que resolver 10 problemas en 50 minutos, es decir, un problema cada cinco minutos.

Luego, después de la comida, en torno a las 15 horas, comenzará la prueba de campo por equipos. Esta actividad dará comienzo en el centro educativo y se desarrollará por las calles de Sagunt. Los y las estudiantes tendrán que resolver problemas en paradas llamadas ‘estaciones’. La última prueba se deberá entregar, como muy tarde, a las 17 horas o 17.15 horas en la última estación, en la Glorieta. Si se entrega más tarde, no se puntuará. Tras la finalización de esta prueba, los y las participantes se dirigirán al Teatro Romano. Cada una de las dos pruebas por equipos computará un 15 % de la puntuación final de cada alumno o alumna.

Olimpiada actoral

Ya en el Teatro Romano, de 17.30 horas a 18.15 horas se llevará a cabo la “Olimpiada Actoral”, una muestra de diferentes trabajos dramáticos del IES Clot del Moro. A las 18.15 horas se procederá a la entrega de diplomas a todos y todas las participantes y, a las 18.30 horas, se leerán los seleccionados y seleccionadas para la siguiente fase y se celebrará el acto de clausura.

La organización recomienda que todo el alumnado que participe en la Olimpiada Matemática aporte el material que considere necesario: bolígrafo, lápiz, regla, goma, calculadora…así como una mochila y gorra para protegerse del sol. No estará permitido el uso de listas con fórmulas ni del teléfono móvil. En caso de hacer uso de alguno de esos instrumentos, se procederá a la descalificación del alumno o alumna en cuestión.