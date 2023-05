A sus 35 años, sigue dispuesto a liderar su ciudad natal ahora que la próxima instalación de la gigafactoría de Volkswagen augura un fulgurante despegue económico, con previsiones de empleo y necesidades impensables hace 4 años que se suman a otras viejas asignaturas pendientes.

¿Cómo afronta la nueva cita electoral, con igual de ilusión y energía que hace cuatro años o incluso más por las buenas perspectivas de la ciudad?

La ilusión es la misma. Nos presentamos con la ambición de transformar la ciudad y lograr realidades para poder dar oportunidades a la gente.

¿Y eso se ha conseguido?

El mandato ha sido complicado, con pandemia, guerra e inflación, pero hemos tenido una nota especial hacia las políticas sociales y hemos conseguido no solo superar esos obstáculos, sino traer proyectos de futuro. Hemos logrado que se hable del municipio en positivo con un impacto global. También se han finalizado grandes proyectos que estaban bloqueados, como el pabellón deportivo, el centro de visitantes del Castillo o el futuro museo industrial. Y vamos a seguir en esa línea, siendo ambiciosos, para que el municipio no solo sea un referente industrial, sino de calidad de vida. Ahora toca que en este mandato ver la realidad de la gigafactoría y consolidar esos grandes proyectos que hemos traído.

¿Se ve logrando una mayoría absoluta o su objetivo es garantizar un gobierno de izquierdas, aunque sea con el pacto con alguno de sus socios actuales?

Esperamos obtener el máximo respaldo de la ciudadanía, pero ella decide. La experiencia ha sido positiva pero, como PSOE, queremos plena libertad para desarrollar nuestras políticas.

¿Ha habido muchas fricciones entre los socios?

No ha sido un pacto difícil. Aunque tenemos diferentes posturas, hemos intentado siempre llegar a consensos y se ha llevado con normalidad democrática. Con el Botànic y en toda España, se ha visto que este tipo de coaliciones en la parte progresista han aguantado mucho mejor que en la parte de la derecha. Hemos demostrado que apostar por el PSOE es apostar por la estabilidad, por una línea de continuidad y de consensos.

La llegada de la gigafactoría ha disparado los frentes que debe abordar el ayuntamiento, ¿cuáles son las prioridades municipales sobre esta inversión?

Hay varias. Una clave es la formativa, para que todo el mundo tenga una oportunidad de estar preparado, no solo para esta inversión, sino para este gran sector que se va a desarrollar, porque con la gigafactoría vendrá toda una actividad que no existía en la comarca. También hay que desarrollar los servicios públicos a todos los niveles: Sanidad, Justicia, Servicios Sociales, todo lo que es nuestro sistema de bienestar, que tiene que estar amoldado al crecimiento de la ciudad para evitar que eso no suponga tensiones ni un empeoramiento del servicio público, sino una mejora.

¿El crecimiento urbanístico y la reactivación de PAIs parados por la crisis también será clave?

Estoy convencido. Ya estamos viendo mucho interés. Lo que en su momento fue un problema, porque fuimos muy ambiciosos a principios de los años 2.000 y la crisis de 2008 nos pilló a pie cambiado, ahora puede ser una oportunidad para desarrollar de una vez esos huecos que han quedado en la trama urbana y que, de alguna forma, suponen problemas para el día a día de la gente.

¿Pero se ve ampliando el PGOU en el próximo mandato?

No creo que sea la prioridad abrir otras zonas. En Sagunto tenemos más de 18.000 viviendas por construir ya aprobadas urbanísticamente. Y ante la tensión fuerte en el mercado de la vivienda, con precios subiendo tanto de alquiler, como de venta, lo que tenemos que hacer es asegurar que existe la respuesta adecuada para evitar que ello excluya a capas de la población más vulnerables.

La venida de Volkswagen ha traído aparejada la instalación de fotovoltaicas ligadas al proyecto, pero también hay otros proyectos. ¿Cómo los ve?

A nadie le gusta perder un metro cuadrado de huerta, pero si queremos apostar por esta industria de futuro, hay que encontrar la manera de llevar a cabo estas renovables, siempre siendo conscientes del impacto ambiental y territorial que tienen, que es innegable, pero que se pueden poner medidas tanto para mitigar el impacto como de compensación. En esa línea de entender que las renovables son necesarias e imprescindibles tanto en términos económicos como medioambientales (para llegar a nuestros objetivos frente al cambio climático), es donde nos movemos. El reto es aterrizar esa inversión necesaria en renovables mitigando y compensando al máximo ese impacto.

En el Sagunt de los próximos 4 años, ¿ve tan claro el futuro para la agricultura y el comercio como puede verse para la industria de la ciudad?

Sí, es una oportunidad de futuro para el ámbito comercial. La parte agrícola es más compleja, pero no se trata solo de mantener el «statu quo». Hay que buscar soluciones de futuro, a nivel autonómico y local. Y para eso tenemos que diseñar una estrategia, que es en lo que está el Consell Agrari, para hacerlo además de forma conjunta con el resto de agentes implicados.

Entre las reivindicaciones frente a otras administraciones, ¿qué destacaría?

La primera y más urgente es la de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, por el estado de degradación. Seguiremos empujando y esperemos que en este mandato sea en el que veamos el proyecto, que llevamos demasiado tiempo esperando. Pues aunque vengan soluciones de emergencia, que agradecemos para salvar el verano, tiene que llegar una gran inversión. También está el inicio de la rehabilitación de la Nave de Talleres, que parece que es inminente pero no acaban de arrancar; de la inversión en el Castillo... En infraestructuras, la Generalitat está cumpliendo y tiene que llevar a cabo la conexión de Parc Sagunt II con la autovía, el tren al puerto comercial que está en marcha pero esperamos que finalice pronto, el nuevo muelle o el tren de pasajeros al Puerto... Todo ello, sin olvidar la necesidad de dotaciones educativas, sanitarias, sociales, la Ciudad de la Justicia y de una nueva comisaría de la Policía Nacional.