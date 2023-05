El dissabte es presentà a Petrés l’edició número seixanta set de la revista Braçal, la revista del centre d’Estudis del Camp de Morvedre que, en el seu temps, va ser el moviment associatiu d’aquest àmbit més nombrós d’Espanya.

Gràcies a aquesta revista —per no dir llibre— han vist llum treballs interessants i investigacions que, a no ser per ella, s’hagueren quedat als calaixos dels professors universitaris, dels autors o als seus discs durs. En aquest sentit, Braçal dinamitza i democratitza, per un costat la investigació pel que fa referència a la nostra comarca i, per l’altre, divulga aqueix estudis per al coneixement dels socis i dels lectors que, a les biblioteques universitàries o especialitzades, reben i indexen cadascuna de les aportacions.

Democratitzar la cultura i l’estudi no significa la pèrdua de qualitat si es treballa amb rigor, n’és obrir portes al coneixement, despertar la curiositat que ens permet evolucionar des d’allò que tenim, que hem heretat, que creem... Allò local es troba intrínsecament lligat al seu context històric més general i, en conseqüència, comporta, també, temors. Conèixer i evolucionar semblen enemics de la tradició, tanmateix per tradició estem abocats cap al progrés i el que ens correspon com a societat és trobar un equilibri entre ambdós conceptes. Encontrar eixa harmonia forma part de la finalitat dels centres d’estudis comarcals mitjançant divulgació del coneixement.

Si no fora pels articles d’investigació d’aquesta revista, no podríem posar en valor gran part del patrimoni cultural comarcal immoble, com el castell senyorial de Petrés; moble, com les pintures de Sorolla de Sagunt o la documentació històrica de Petrés; intangible, com les festes de Petrés o la música al Port de Sagunt, perquè el valor bé donat, en gran part, per l’interés cultural que transcendeix de la societat. Per tant, el coneixement ben emprat afavoreix a tothom, aproxima el patrimoni a la ciutadania i possibilita que es valore, es conserve i es protegisca per totes les parts implicades en la seua conservació: ajuntaments, associacions i ciutadania.

Des d’ací un reconeixement especial, en aquest cas, a l’Ajuntament de Petrés, què ha sabut durant aquests últims anys posar en valor, amb actuacions i intervencions puntuals, el seu patrimoni cultural, especialment l’ermita, el castell i el forn dels Aguiló; però també el natural: la Rodana, l’espai dels sistars, la senyalització de les sendes... Democratitzar la cultura és, a gran trets, el que ha fet aquest ajuntament implicant a la ciutadania mitjançant la creació d’una coordinadora i comptant amb tothom el que, amb rigor i amb sentit comú, s’ha volgut comprometre.