Más de mil personas asistieron a la Fiesta Roja, organizada por EU y el PCPV. Una cita con charlas , mítines y música, que arrancaba a las 10,30 horas y cerraba sus puertas de madrugada, en el Triángulo Umbral de Port de Sagunt.

EU aprovechó para presentar a todos sus candidatos para la Elecciones municipales del 28 M, ya que presentan listas en cinco municipios, uno menos que en los comicios de 2019, ya que no lo harán en Faura, con quienes concurrieron hace cuatro año con la coalición Junts per Faura. Sí lo harán en Gilet, junto a Compromís y Podem, bajo «Participa Gilet», una de las novedades de estos comicios, cuya cabeza de lista es Mª Ángeles Cortijo (EU). Se mantienen en Quartell, con Luis Molina como candidato y en Quart, con Máximo Durán , además de en Canet, donde Luis Salvador repite y en Sagunt, con Roberto Rovira, como cabeza de cartel. La fiesta también contó con la presentación del libro «Antifascistas», de Miquel Ramos y con la actuación de Reincidentes, que llegó a concentrar a más de 2.000 personas. Dentro de los conciertos cabe destacar el estreno de Meketrefes, que actuaron de teloneros de los grandes; Bendita Locua, The Marchals, Les Deedees, las Infrarrojas más Jineta y los Apocalípticos. «Estamos muy contentos con la gran acogida que ha tenido la fiesta y el gran trabajo de los militantes. Estamos tan satisfechos que ya vamos a preparar la del año que viene, afirmaba Rovira, quien ha agradecido «la colaboración de todos los colectivos que han estado con nosotros como Juventud Comunista, la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí o los sindicatos CC OO e Intersindical».

El coordinador local también ha destacado la «gran organización que hubo».