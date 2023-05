Maria Josep Amigo, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y candidata autonómica de Compromís, ha visitado hoy Sagunt para conocer los terrenos donde se ubicarán las nuevas viviendas de alquiler protegido que la Generalitat tiene previsto construir en la ciudad, después de que el ayuntamiento cediese a la Generalitat una importante parcela en la zona de Fusión, situada entre los dos núcleos de la ciudad.

Acompañada por el teniente de alcalde y candidato de Compromís per Sagunt a la alcaldía, Pepe Gil, Amigó ha explicado las líneas maestras de la formación en materia de vivienda para estos próximos 4 años. Según ha destacado: “es un derecho fundamental que es necesario garantizar a toda la ciudadanía. No podemos dejar que se convierta en un bien y lujo sólo al alcance de unos pocos privilegiados. Es una labor de los poderes públicos garantizar los derechos de todas y todos y procurar que todo el mundo tenga un techo digno y de calidad”.

Amigó ha detallado que Compromís pide la regulación de los precios del alquiler “para controlar la especulación que impide que la gente normal, de a pie, pueda acceder a este bien de primera necesidad. Basta de abusos con los alquileres, basta con que siempre ganen los mismos a costa del sufrimiento de los de abajo”.

Ha continuado explicando que dentro del programa electoral de Compromís está la reivindicación para que la Generalitat Valenciana gestione las viviendas que hay en manos de la SAREB, la sociedad conocida como banco malo, y que según la vicepresidenta de la Diputación: “es necesario que salgan ya al mercado para incrementar la oferta disponible y bajar los precios. ¿Qué sentido tiene que estén inmovilizados, sin nadie que les habite cuando hay cientos de miles de personas que no tienen casa?” se preguntaba

Para finalizar su intervención, ha defendido el trabajo de su partido durante estos 8 años en materia de vivienda y de protección de los derechos sociales: “hemos sido el partido que más ha luchado por la defensa de los intereses de todas las personas, aprobando una ley de vivienda para ponerle freno a la especulación. Una senda por la que hay que seguir haciendo camino para conseguir que ninguna persona tenga nunca más problemas para poder gozar de este derecho fundamental”.

El alcaldable de Compromís per Sagunt, Pepe Gil, ha resaltado que “gracias al trabajo realizado desde el consistorio por Compromís per Sagunt, en especial por la concejalía de Urbanismo, ha sido posible ceder a la Generalitat una gran parcela de terrenos donde poder construir un gran número de viviendas de alquiler protegido para jóvenes. Un alquiler protegido que permitirá a cientos de saguntinos y saguntinas dejar de preocuparse por no poder acceder a una vivienda y que muy pronto verán que pueden ejercer su derecho a tener un techo digno. Pero como dice Maria Josep Amigó hay que seguir trabajando en esta línea, no puede ser que haya casas vacías en manos de los poderes públicos; deben sacarse al mercado para bajar los precios y en eso está también trabajando el ayuntamiento con todos los instrumentos legales a su alcance y por ese camino debemos continuar: proteger los derechos de la gente debe ser una prioridad siempre”.

Por último, Gil, ha defendido la labor de su grupo municipal en esta materia y ha agradecido al actual edil de Urbanismo y exalcalde, Quico Fernández, su trabajo para procurar “que ningún saguntino ni saguntina se viera de hoy para mañana sin un techo bajo el que vivir, en ese sentido la Oficina Municipal de la Vivienda, ha sido todo un acierto y, sin duda, con compromiso continuará cumpliendo la función de procurar la protección de los derechos de todas y todos y con la ayuda de la Generalitat Valenciana conseguiremos poner fin a la misma especulación de que tantos ciudadanos sufren a la hora de acceder a una casa o hacer realidad un proyecto de vida”.