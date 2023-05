El cementerio de Sagunt se queda sin sitio para urnas funerarias

Un imprevisto en una contratación del Ayuntamiento de Sagunt ha hecho que el cementerio del núcleo histórico esté cerca de medio año sin columbarios disponibles. Esta falta de espacio se arrastra cerca de tres meses y otro tanto es lo que se espera que tarden en concluir las obras para ampliar el camposanto con 156 nuevos espacios destinados a las urnas funerarias.

Así lo explica a Levante-EMV el concejal de Cementerios, Javier Timón, que justifica esta situación en el "problema" que surgió con el contrato licitado a finales de 2021, que llevó a la empresa adjudicataria a renunciar y obligó al ayuntamiento a reiniciar el proceso. El socialista explica que "hace unas semanas empezaron las obras de los nichos y en unos días se iniciarán los columbarios".

Esto, sin embargo, no evita el malestar de un afectado que lleva casi 2 meses y medio esperando para enterrar a su padre. "Las explicaciones formales las entiendo todas -apunta en palabras a este rotativo-, incluso las puedo aceptar, pero no me parece normal que el ayuntamiento de una ciudad de 65.000 habitantes no tenga la previsión suficiente para no quedarse sin columbarios en el cementerio".

Más de una decena de casos

Este vecino de Sagunt, que apunta cómo en su aseguradora hay una decena de casos similares, añade que "se puede tener una o dos semanas de paciencia, pero ya llevamos más de dos meses para poder enterrar a alguien, en este caso muy cercano", cuando la solución pasa "por una obra sencilla".

Esa actuación se adjudicó por segunda vez a Prefabricados de Hormigón y Construcciones Completas por algo más de 77.500 euros., un acuerdo adoptado dos días antes de la última Navidad, mientras que la formalización del contrato se realizó a mediados de enero. Este dinero no solo se emplea para los columbarios, sino que en esta misma intervención se contempla la construcción de 60 nichos.

Proyecto a largo plazo

Como parte de un proyecto mucho más amplio que contempla nuevos espacios de aprovechamiento en el cementerio de Sagunt, aunque siempre dentro sus límites actuales, la parte reservada para los columbarios en la inminente actuación alcanza los 22.700 euros de presupuesto. En esa planificación a largo plazo para dotar de suficientes servicios al camposanto del núcleo histórico, la ampliación contempla 788 nichos y 3.066 columbarios, según el trabajo desarrolladora por Imap Consulting para el ayuntamiento a finales de 2019.

144 nuevos nichos en el Port

Por lo que respecta al cementerio del Port, la actuación que se ejecutó sin contratiempos en el mismo procedimiento que se puso en marcha a finales de 2021 ascendió a algo más de 100.000 euros para la construcción de 144 nuevos nichos. La empresa Obra Civil y Edificaciones Escrimar fue la encargada de ejecutar esta ampliación.