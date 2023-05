El anuncio del contrato para la rehabilitación del antiguo Economato de AHM y su transformación en centro de día y de mayores (CEAM) ya ha sido firmado en la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en concreto, por la Dirección General del Sector Público y Patrimonio. Éste era el único trámite pendiente antes de poder licitar una intervención muy esperada en la ciudad por su doble componente: Sacar del abandono un un edificio emblemático del pasado industrial del Port de Sagunt y ampliar las prestaciones sociales.

El concejal de Urbanismo y portavoz de Compromís per Sagunt, Quico Fernández, así lo ha dado a conocer, al tiempo en que ha calificado la medida de “histórica”, a pesar de lamentar la demora que ha sufrido este proyecto impulsado en el anterior mandato, cuando él fue alcalde.

“La directora general ha firmado este documento, que significa la salida a licitación del proyecto. Un proyecto que supone una inversión de más de 5 millones de euros para la ciudad y que deberá ejecutarse a partir de su adjudicación en un plazo de 18 meses” asegura Fernández, quien sigue explicando que la iniciativa será una realidad en los próximos dos años y que dará respuesta a “una necesidad que se me planteó cuando era alcalde, que nosotros recibimos con los brazos abiertos y que no ha sido fácil de conseguir”.

El concejal nacionalista admite las dificultades y trabas que ha tenido que enfrentar el proyecto durante estos años y que han retrasado su ejecución: “Hemos tenido que convencer a la Conselleria de Igualdad de la necesidad de una instalación como ésta, en un momento en que no estaban previstos este tipo de dotaciones y una vez conseguido, todavía hemos tenido que luchar por llegar hasta ese día. Luchar contra los elementos; un cambio en la alcaldía etc. pero no nos rendimos y hemos continuado insistiendo. Fruto de este trabajo y de esa lucha ahora podemos afirmar que el CEAM será una realidad dentro de muy poco tiempo”.

La dotación presupuestaria para llevar adelante el proyecto, según insiste, está garantizada con los fondos europeos y el visto bueno de todas las administraciones competentes. “Sólo falta que las empresas participen en esta adjudicación y se inicien las obras, algo que estoy seguro de que ocurrirá muy pronto. Sin duda es un día para celebrar en Sagunt”, dice además de destacar la doble vertiente de la obra, "al recuperar un edificio emblemático y dotar a la ciudad de una infraestructura imprescindible para sus vecinos y vecinas, todos ganamos en este día.

"Intento de desprestigiar"

Sin embargo, el nacionalista aprovecha la ocasión para recordar que ha habido partidos y fuerzas que “se han opuesto por sistema a este proyecto, intentando desacreditar, tanto a la consejera Monica Oltra como a mí mismo y han tratado así de desprestigiar a Compromís. Espero que ahora reconozcan el trabajo realizado y celebren que algunos si cumplimos lo que prometemos, no como otros”.

Al terminar, Fernández agradece a “todos los colectivos implicados, así como a Pepe Navarro, su gran trabajo y perseverancia. Les agradezco haber contactado conmigo para proponerme este proyecto y solucionar un problema que sufrían desde hace mucho tiempo. Esta celebración es también suya”, decía en relación al presidente de la asociación mayores que impulsó esta iniciativa.