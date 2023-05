Una familia del Port de Sagunt se encuentra al borde de la desesperación, después de que la caída en 2006 de la matriarca a consecuencia del mal estado de las pasarelas de la playa haya desembocado ahora en la solicitud a la víctima de miles de euros por las costas del proceso judicial que perdió.

Ya septuagenaria cuando ocurrieron los hechos, de los que especialmente su hombro derecho nunca llegó a recuperarse pese a las cinco intervenciones quirúrgicas, y ahora con más de 90, uno de sus hijos, Juan Carlos, apunta que «estoy dispuesto a manifestarme en el ayuntamiento -cuyos servicios jurídicos son los que reclaman el pago de las costas- o empezar una huelga de hambre, porque es una injusticia que clama al cielo».

El hijo de la afectada amenaza con una huelga de hambre si no se pone freno a esta «injusticia que clama al cielo»

La caída, según defiende la familia durante todos estos años, se produjo en un momento de mucho tránsito por las pasarelas, cuando una tabla que estaba suelta se levantó por el peso de un hombre que pasaba al lado y golpeó en la espinilla a la mujer, que se precipitó al suelo y se hirió tanto el hombro como la cara. La primera atención la recibió en el Hospital de Sagunt, donde le diagnosticaron una fractura múltiple de la bola del hueso del húmero.

Debido a las secuelas del accidente, la reclamación al consistorio por la falta de mantenimiento de esta infraestructura de acceso a la playa ascendió a algo más de 244.000 euros, pero primero el ayuntamiento y posteriormente el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de València desestimaron el pago de esa indemnización.

"Deambulación diligente"

Este último aplicó la doctrina de la «deambulación diligente» al hacer suya la teoría de que la caída «accidental» se debió a «una inexcusable falta de atención» de la mujer, ya que «no es una anomalía que la pasarela esté suelta», al «no estar anclada al suelo». Además, la tabla que provocó el suceso «se veía desde lejos y la reclamante podría haber evitado tropezarse».

Esta sentencia supuso un «varapalo», según reconoce Juan Carlos, ya que «dejó a mi madre como culpable del accidente que sufrió». Pese a «discrepar de los argumentos» del fallo, la familia no solo lo acató, sino que «hartos de padecimientos, decidimos tirar la toalla, no recurrir y avanzar en la vida dejando de lado el odio y el rencor», pese a que su madre «se lamenta a diario de no poder vestirse sola y de que la tengan que asear, cuando, como ella dice, 'con lo bien que yo estaba'» antes de esa caída.

Vivir en paz

Pero cuando creían que ya podían dejar atrás este capítulo, Juan Carlos explica que «en la sentencia no se fijó el límite máximo de las costas y los servicios jurídicos del ayuntamiento nos piden ahora entre 20.000 y 30.000 euros, que es el máximo que marca la ley en función de la indemnización que pedíamos. Ni mi madre ni sus hijos tenemos ese dinero, así que el siguiente paso sería embargarle la casa. Esperamos que alguien se dé cuenta del sufrimiento que nos está causando está situación y podamos vivir en paz».