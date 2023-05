Dos de cada tres hogares de Sagunt ingresan menos de 2.000 euros al mes

Dos tercios de los hogares de Sagunt declaran ingresos netos mensuales por debajo de los 2.000 euros. Así lo reflejan los datos del censo de población y vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de los datos recopilados entre finales de 2021 y principios de 2022.

Según estos números, en la capital del Camp de Morvedre hay cerca de 27.000 viviendas de residencia habitual, entre las que más de 18.000 no superan el umbral de los 2.000 euros. Dentro de ese grupo, más de 6.500 (24,3 %) no llegan a los 1.500 mensuales, la horquilla mayoritaria, mientras que casi 4.750 (17,6 %) se quedan por debajo de los 1.000 euros netos y todavía hay algo más de 600 (2,2 %) de viviendas en Sagunt que ingresan menos de 500 al mes.

En un estudio que se limita a las ciudades con más de 50.000 habitantes, los porcentajes de hogares con menos ingresos de los 2.000 euros al mes van desde el 55,3 % de València hasta el 70,3 % de Gandia, pasando por el 60,1 % de Paterna y el 69,6 % de Torrent, siempre según los resultados publicados por el INE, que sitúan en la capital comarcal ligeramente por encima de este promedio de las gran urbes valencianas.

Los más ricos

Este trabajo también analiza el otro extremo de la cantidad de dinero que entra en los hogares de Sagunt. Entre los más acomodados se destacan los algo más de medio millar de familias (1,9 %) que disponen mensualmente de una cantidad por encima de los 5.000 euros netos. Entre 4.000 y 5.000 hay, curiosamente, más familias que entre 3.000 y 4.000 euros, 2.616 (9,7 %) frente a 2.219 (8,2 %), respectivamente, mientras que algo más de 3.500 (13,2 %) ganan al mes una media entre los 2.000 y los 3.000 euros.

A la hora de traducir estos hogares en personas, el censo del INE concluye que cerca de 1.200 (1,8 %) perciben menos de 500 euros al mes; más de 1.750 (2,7 %) superan los 5.000 euros; mientras que el grupo mayoritario se encuentra entre los 1.000 y los 1.500 euros netos mensuales, con los que tienen que conformarse más de 15.300 personas (23,1 %).

Las personas que todavía pagan una hipoteca son las que más ganan

En la elaboración de este censo, el INE también pone en relación la cantidad de ingresos con la configuración de los hogares, ya estén habitados por una persona, por una pareja y haya o no hijos convivientes. Sobre este último caso, más de 16.000 viviendas de Sagunt están ocupadas por parejas, de las que el 38,9 % no tiene descendientes y el 61,1 % restante sí. Estos últimos son los que tienen una posición económica más acomodada, ya que más de 5.000 tienen ingresos por encima de los 2.000 euros mensuales por las 4.700 que no la tienen, un proporción que entre las parejas sin hijos se queda en los 2.400 que ganan más de ese umbral por los 3.800 que menos.

Personas que viven solas

Entre los que viven solos, cerca de 7.500 personas en la capital comarcal, el grupo principal es el que no llega a los 1.000 euros mensuales, al representar un 43,2 %, porcentaje que baja paulatinamente entre quienes perciben hasta 1.500 euros (25,4 %), hasta 2.000 (23,2 %), hasta 3.000 (6 %) y más de 3.000 euros netos al mes (2,3 %), según la información recopilada, procesada y publicada por el INE.

Otro factor que añade este estudio es el régimen de tenencia de la vivienda, que revela que entre las personas que todavía pagan su residencia a través de una hipoteca son mayoría los que ganan más de 2.000, una situación que no se da ni entre los que ya tienen liquidado el préstamo con el banco para la adquisición de la viviendas ni entre las cerca de 9.500 personas que están alquiladas, de las que cerca de un 80 % tiene unos ingresos netos mensuales por debajo de los 2.000 euros.