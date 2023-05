Compromís ha desgranado hoy en Sagunt sus propuestas en medioambiente tanto a nivel autonómico como local. Paula Espinosa, candidata a diputada en les Corts Valencianes y especialista en este ámbito ha visitado la ciudad, acompañada por el candidato a la alcaldía Pepe Gil y la número dos de la lista electoral de la formación saguntina y futura diputada en el Congreso de los Diputados: Maria Josep Picó.

Espinosa ha resaltado que “hay que emprender políticas valientes para hacer frente a los estragos del cambio climático. Desde las administraciones públicas debemos procurar que estos efectos negativos, que ya se dejan sentir, afectan lo menos posible a la vida de la gente, especialmente de la de los más vulnerables y de las futuras generaciones, pues no podemos consentir que siempre sean los mismos los que salgan perjudicados por todo. Toda política verde a tener una visión feminista y social por no caer en la propaganda verde que no ayuda realmente a nadie, sólo a los grandes intereses de siempre”. En este sentido, ha recalcado la importancia de "proteger los espacios naturales protegidos, desarrollando la normativa e instrumentos necesarios de acuerdo con la Ley de Cambio Climático Valenciana" y ha puesto de ejemplo de esta misma política el trabajo realizado por el grupo municipal de Compromís en Sagunt con la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal.

Por su lado Maria Josep Picó, periodista ambiental y próxima diputada en el Congreso de los Diputados por Compromís ha puesto de relieve la capacidad que tienen las políticas verdes “correctamente orientadas” por general ocupaciones de calidad y estables: “las políticas verdes deben tener como prioridad la defensa de las personas y si se trabaja como es debido en este sentido desde las instituciones pueden generar mucho trabajo para la gente y de muy alta calidad”. Así, Picó ha resaltado que entre las propuestas de Compromís per Sagunt para el ayuntamiento en materia verde hay contempladas medidas como “la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos, la ampliación de la red de control de calidad de aire, especialmente en los barrios del Puerto de Sagunto próximos a las zonas industriales o la defensa de la naranja para garantizar la viabilidad económica del sector citrícola pues la defensa de este sector productivo es una manera para preservar nuestro medio ambiente, ya que el abandono de los cultivos es también un problema ecológico de primera magnitud, entre otras muchas cosas. Todas destinadas al cuidado del medio ambiente y que crearán mucho empleo para los saguntinos y las saguntinas, un empleo de calidad y estable que pondrá fin a la precariedad y contribuirá a la lucha contra el cambio climático”.

Finalmente, el candidato a la alcaldía por Compromís por Sagunt, Pepe Gil, ha puesto de relieve la importancia de cuidar del territorio y los parajes naturales de la Ciudad: “hay que proteger el paraje natural de Calderona y de Espadán, activaremos el proyecto de regeneración de las playas de Almardá, Corinto y Malvarrosa y activaremos el proyecto de regeneración de estas playas, pondremos en valor del Paraje Natural de la Montaña de Romeu: centro de recepción, senderos y recorridos. Funcionamiento real y eficaz del Consejo Rector del paraje, que desarrollamos de la gestión de la Marjal de Almardá, con la importancia que un lugar como éste tiene dentro de la lista de humedales de importancia internacional en colaboración con Acció Ecologista Agró. Hay que hacer muchas cosas que sólo nosotros podemos hacer porque sólo nosotros tenemos un verdadero compromiso con la defensa de nuestro territorio y de nuestra gente”.