La periodista ambiental y número dos de la lista de Compromís per Sagunt en el ayuntamiento, Maria Josep Picó, tiene claro que "Sagunt será siempre su prioridad" y así lo ha asegurado en la ciudad, dos días antes de asumir su acta en el Congreso de los Diputados, donde representará a la formación en sustitución de Joan Baldoví este jueves 19 de mayo.

"Pelearé con todas mis fuerzas para defender los intereses de mis vecinos y vecinas", ha afirmado. "Ésta es la ciudad que amo y quiero aprovechar esta oportunidad para llevar su voz a las más altas instancias de la política española”.

Concretamente Picó ha explicado que “muchos temas de nuestra ciudad dependen del gobierno central y por eso, vamos a estar constantemente preguntando, haciendo seguimiento, reivindicando y haciendo propuestas. Temas como la llegada de los trenes de cercanías al Puerto de Sagunto, una reivindicación histórica que ya toca hacer realidad, la defensa de nuestras playas del norte: Almardá, Corinto y Malvarrosa, que están sufriendo una agresión constante sin que la delegación de Costas haga nada al respecto o la defensa de nuestro patrimonio, tanto histórico como industrial, son aspectos que deben ser defendidos a nivel estatal y hay que asegurar que la administración central del estado cumpla con sus obligaciones”.

Acompañada por el candidato de Compromís per Sagunt a la alcaldía, Pepe Gil, la periodista ambiental ha destacado: “En nuestro programa autonómico hay un apartado muy claro respecto a las fotovoltaicas: recurrir las autorizaciones de plantas que cuentan con informes desfavorables. No podemos permitir que estas grandes instalaciones se empleen para destruir nuestro municipio y su territorio: la energía verde debe servir para empoderar a la ciudadanía, no para hacerla aún más dependiente de las grandes empresas energéticas. Esto se llama democracia”.

Por su lado, el candidato a la alcaldía por Compromís per Sagunt, Pepe Gil, ha explicado que “es un orgullo para Sagunt que una persona como Maria Josep Picó nos represente en el Congreso de los Diputados: una mujer comprometida con su ciudad y su sostenibilidad, una saguntina que no dudará lo más mínimo en defender nuestros derechos y hacer llegar nuestras reivindicaciones a las más altas instancias. Con Maria Josep, por fin, Sagunt tendrá voz en Madrid y alguien que luche por la defensa de nuestra gran ciudad”, ha afirmado pese a que ahora mismo ya haya una exedil de Sagunt en el parlamento, Roser Maestro, por Unidas-Podemos.

Finalmente, Gil ha concluido diciendo que: “Empezamos la campaña con una gran noticia para la ciudad de Sagunt: la próxima semana, la número 2 de la candidatura municipal de Compromís, nuestra compañera Maria Josep Picó, tomará posesión como diputada en el Congreso, en sustitución de Joan Baldoví y así defender a Sagunt desde un punto de vista valencianista, saguntinista, comprometido y de izquierdas”.