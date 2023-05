"Hemos sido una familia y por eso hemos logrado la salvación"

"Me quedo con la afición, los compañeros y el esfuerzo de un club humilde -el Atlético Saguntino- que volverá a estar la próxima temporada en Segunda RFEF. Eso ya es un logro, porque no es nada fácil teniendo en cuenta el calibre de los rivales. Hemos sido una familia y por eso hemos conseguido el objetivo de mantener la categoría". Ese es el balance que el entrenador rojillo, Sergi Escobar, hace de la temporada de su equipo y más concretamente desde finales de enero que llegó al cargo cuando la salvación estaba a 4 puntos y los romanos no encontraban la forma de ganar.

Con la permanencia conseguida hace semanas, el Atlético Saguntino llegó a alcanzar los puestos de promoción de ascenso a Primera RFEF y a "soñar" con algo que parecía imposible al inicio de la segunda vuelta, pero "ya con la plantilla justa y el cansancio acumulado, no hemos podido llegar a cumplir esos sueños", explica el técnico castellonense. El míster romano destaca que en su etapa "hemos hecho números de campeón" Escobar insiste en que "estoy muy contento, porque lo que hemos hecho es muy difícil. Somos el equipo más goleador -de los últimos tres meses y medio- y puede que nos quede la espinita que haber llegado a luchar por el play off y la Copa del Rey sin haberlo conseguido, pero, objetivamente, era muy complicado contra dos rivales de arriba. Aún así competimos y solo puedo hacer un balance positivo". El entrenador rojillo reitera que "el objetivo cuando llegamos no era otro que salvar la categoría y los números que hemos hecho son de campeón. Estoy muy satisfecho con todos los jugadores por cómo han competido. Hemos tenido una plantilla justa, que ha hecho un gran esfuerzo para la salvación y más cuando la conseguimos hace cuatro jornadas". Partido lleno de goles Con la posibilidad en la última jornada de meterse de nuevo en la Copa del Rey, aunque dependía también de otro resultado, el Atlético Saguntino brindó un muy buen espectáculo a un Nou Morvedre lleno en su enfrentamiento contra el segundo clasificado, la Peña Deportiva (3-3). Los romanos se adelantaron por tres ocasiones, primero Nacho Ramón desde el punto de penalti a los 15 minutos, después Kalvin Ketu a centro de Juanma Acevedo ya tras la reanudación y otra vez el camerunés cuando el encuentro enfilaba su recta final, pero en las tres ocasiones los visitantes equilibraron el marcador. Despedida a Carlos Esteve Sergi Escobar explica que "dimos minutos al segundo portero y a Carlos Esteve para despedirlo como un hombre importante en la historia del club. Fue un choque muy abierto de ida y vuelta, muy distraído para el espectador. Tácticamente fue el equipo que más nos ha hecho sufrir y cerramos la temporada con un empate contra el segundo clasificado". Este punto deja al Saguntino como décimo clasificado con 46 y ya inmerso en la preparación de otra temporada en Segunda RFEF.