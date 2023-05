Junts per Benifairó torna a presentar llista en el municipi per a les eleccions municipals de 2023 amb la candidata Adela Alba. La formació, coalició integrada per Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) i persones independents, és la tercera força de la localitat i va guanyar dos regidors als anteriors comicis. «El nostre projecte polític surt dels nostres veïns i veïnes, de quatre anys xafant carrer i parlant diàriament amb ells i amb el món associatiu. Açò ens fa saber quines són les necessitats reals del nostre poble i la seua gent», destaquen des de la formació.

D’aquesta manera, el lema d’enguany és «Fem el poble que tu vols. «Mai ens hem conformat amb la feina municipalista del dia a dia, sinó que anem més enllà i traslladem les necessitats de Benifairó també on tenim representació directa: els nostres diputats i diputades al Congrés i al Senat. Amb això hem aconseguit recentment 300.000 euros dels pressupostos de l’Estat per a la rehabilitació del mur i la torre nord del Palau de Vives i Canyamàs», destaquen com exemple dels èxits d’aquesta legislatura. Però no són els únics.

Adela Alba va destacar, a la presentació del programa electoral, altres fites aconseguides pels edils de Junts per Benifairó, entre altres, «la senyalització de senderes, les campanyes contra l’assetjament escolar o l’eliminació de bona part de la simbologia franquista». «Som un equip de diferents perfils, format per persones implicades i compromeses amb la nostra societat, que combinen joventut i experiència política», va defensar.

Amb la mateixa fòrmula, Junts per Faura presenta llista per a concórrer en les pròximes eleccions, encapçalades per Domènec Garcia. La formació, una coalició integrada per membres de diverses agrupacions polítiques entre les quals es troba Esquerra Republicana, Compromís i independents, és la segona força de la localitat i va guanyar dos regidors als anteriors comicis. «Som un grup de veïnes i veïns que de fa temps volem fer d’altaveu de les reivindicacions veïnals des d’una òptica d’esquerres, republicana i valencianista. Així les coses, amb els nostres dos regidors actuals, i malgrat ser un grup encara minoritari al ple de l’ajuntament, hem aconseguit moltes coses per al poble des de la negociació amb el govern del PSOE», reivindiquen.

No obstant això, l’objectiu que persegueixen per a aquesta nova legislatura és clar: «Ens presentem amb la ferma voluntat de propiciar un canvi al govern local, que canvie les formes de governar, per a fer de l’ajuntament la vertadera casa de les voluntats dels faurers i les faureres», defensen.