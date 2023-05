Las rotondas de las principales vías de acceso al Port de Sagunt han amanecido esta madrugada con el topónimo 'El Puerto' que utilizan habitualmente los segregacionistas, pese a no estar reconocido de forma oficial; una acción reivindicada por Iniciativa Porteña, que no es nueva en la ciudad que persigue un objetivo: Reclamar "la rotulación de las entradas a la población para un mejor conocimiento de los visitantes y como una forma identitaria porteña".

Desde el partido han recordado que esto supone "una vieja" demanda que IP "ha venido reclamando sin éxito desde hace años al Ayuntamiento de Sagunto”, según resalta el secretario de IP, Sergio Paz.

Otra histórica reclamación realizada por Iniciativa Porteña, según recuerdan, es que el topónimo "Puerto de Sagunto" sea "respetado por instituciones y entidades, algo en demasiadas ocasiones se incumple, comenzando por el propio ayuntamiento", dicen. “No es raro recibir todavía hoy una carta del ayuntamiento en el que reza en nuestra dirección como 46520 Sagunto, incumpliendo la norma que la propia entidad aprobó hace más de 15 años’’, comenta el secretario.

Como apuntan desde IP: "Al igual que en otras localidades se rotula con mayor o mejor acierto su nombre a la entrada, recordando al visitante en donde está entrando, las entradas a la localidad porteña carecen de topo tipo de ornamente topónimo en sus rotondas, mientras sí las encontramos a la entrada de Sagunto por el norte o en Almardà, en este caso en dos lugares, la rotonda de la barca en la carretera a Los Valles (CV-320) y la situada en avenida Europa".

Para los segregacionistas: "Sin duda se da un trato discriminatorio hacia El Puerto, la localidad más poblada del municipio y la comarca. “Ese trato no es casual, forma parte de la política que se lleva desde Sagunto de no reconocimiento velado a la identidad porteña y cómo no, el temor a marcar fronteras que puedan utilizarse en el proceso segregacionista”, subraya Paz.