La falta da un permiso del ministerio frena la reposición de luminarias robadas en Albalat

La falta de un permiso del Ministerio de Fomento para cortar al tráfico la N-234 y la A-23 a su paso por Albalat del Tarongers mantiene paralizado el proyecto de eficiencia y ahorro energético del alumbrado público de esta localidad de la Mancomunitat de la Baronia, que cuenta con un presupuesto de 140.000 euros.

"Después de más de dos meses que solicitamos la autorización a Carreteras, seguimos sin ningún tipo de respuesta, lo que impide que podamos acabar el proyecto, que tiene un plazo de ejecución que hay que cumplir al tratarse de una subvención del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial)", afirmaba la alcaldesa Maite Pérez.

La petición al ministerio viene justificada dada la necesidad de arreglar las farolas que existen a la entrada del municipio tanto por la carretera nacional como por la autovía. Luminarias que han sido objeto de robos de cobre en varias ocasiones y que desde hace meses no funcionan, ya que tal y como adelantó la alcaldesa "estamos hartos de arreglarlas y que las sigan destrozando".

Precisamente, son estas farolas las únicas que faltan por cambiar dentro del proyecto de sustitución de 186 lámparas a LED, distribuidas a lo largo de toda la población. "El problema que tenemos ahora es que la empresa no puede regular las farolas hasta que no estén todas cambiadas, por lo que después de varios meses actuando, hemos tenido que poner freno al proyecto, que para el mes que viene tiene que estar finalizado". "No es de recibo que el ministerio tarde más de dos meses en contestar, ya que la solicitud la hicimos el pasado 6 de marzo", añadía Pérez.

Con esta plan de eficiencia energética, el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers ahorrará cerca de 13.000 euros anuales en la factura de alumbrado público. "Esta actuación nos va a permitir reducir el impacto económico así como la huella de carbono, dado que el consumo de energía será mucho menor a lo que se suma una mayor durabilidad de las lámparas y un menor mantenimiento, lo que supondrá más ahorro y ser más respetuosos con el planeta ", terminaba la alcaldesa.