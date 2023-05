El alcalde de Sagunt y candidato por el PSPV-PSOE para las elecciones del 28 M se ha comprometido a mejorar las instalaciones del centro ocupacional de Baladre. "Lucharemos para que en la siguiente legislatura tengamos encima de la mesa ese proyecto que permitirá la construcción de un nuevo espacio en el dotacional de 500 m2 que quedará adjunto a las instalaciones de Socoltie”. Con este compromiso, Darío Moreno quiere dar respuesta a las medidas reclamadas por la cooperativa titular del centro para garantizar la actividad las actividades del mismo y la atención socioeducativa e integración sociolaboral de personas con discapacidad y ya ha adelantado que llevará adelante la construcción del edificio polifuncional, tal y como demandaban desde la entidad.

Concretamente, la cooperativa Socoltie dispone para el Centro Ocupacional de una zona urbanística afectada por el desarrollo de Macrosector V, viendo supeditado su terreno a la reparcelación consecuente. “La entidad manifestó su preocupación con el desarrollo urbanístico de la zona debido a que les afectaba en 2 000m2. Al objeto de que el Centro Ocupacional no perdiera el uso de este terreno, el Departamento de Urbanismo planteó un dotacional vinculado a usos sociales que podría ser destinado a Socoltie y una zona verde colindante al Centro” señala Moreno. La cooperativa, no obstante, pide que en dicho dotacional se lleve a cabo la construcción de un edificio que permita ampliar servicios para las personas con discapacidad. “Entendemos absolutamente su preocupación y dado el gran papel que representan para decenas de familias y para sus usuarios y usuarias, tenemos una deuda para con ellos”, ha puntualizado el alcalde y candidato socialista.

El alcalde y Socoltie se han reunido en varias ocasiones tratando de buscar alternativas de futuro para este dotacional adjunto, a fin de compensar a la entidad por la afectación del desarrollo urbanístico. “Desde Socoltie nos plantearon alternativas que no solo mantuvieran el status quo, sino que avanzaran en la prestación de servicios de personas con discapacidad. Considerando las necesidades del colectivo, y mostrando altura de miras, me han pedido que el dotacional no solo sea una zona verde donde desarrollar sus actividades como venían haciendo, sino que demandan en dicho terreno una nueva instalación polifuncional en donde puedan ejercer nuevas actividades y hacer extensible algunas de las que actualmente ya ejercen”.

En tal sentido, Darío Moreno les ha trasladado su compromiso con la reivindicación, como candidato y actual alcalde: “Asumo la responsabilidad de llevar adelante este proyecto, realizando la cesión de uso para que sigan prestando el servicio actual que se entiende básico para la ciudad, así como el desarrollo y construcción del edificio polifuncional en las líneas propuestas por Socoltie”. Además, indica “haremos extensible la propuesta a toda la Corporación e incluiremos la reivindicación en una declaración institucional para el próximo pleno, para que sea un compromiso de todos. Esta declaración también incluirá la reivindicación del colectivo de cuidadores de ampliar el número de viviendas tuteladas y el número de plazas específicas para personas con discapacidad en residencias”.

Mejora de instalaciones

Entre los usos planteados con la construcción del nuevo edificio destacan la ampliación del servicio de comedor, de nuevas aulas-talleres destinadas a proyectos de integración sociolaboral que contemplen la posibilidad de un Centro Especial de Empleo, y de alguna vivienda tutelada.

Por último, Darío Moreno ha querido destacar que “todavía estamos lejos del nivel de apoyo y recursos que necesitan las personas con discapacidad en nuestro municipio y en general en la sociedad española; es, por tanto, imprescindible que sigamos adelante en concienciación, pero también con acciones concretas como estas nuevas instalaciones que vienen a compensar a la entidad por el Centro Ocupacional afectado con el desarrollo urbanístico. Me gustaría realizar un reconocimiento a la cooperativa Socoltie por su grandísima labor en favor de las personas con discapacidad. El Ayuntamiento lo que quiere, independientemente de la situación urbanística que se ha dado, es favorecer al máximo el que puedan continuar prestando sus servicios de integración social de la mejor manera posible”.