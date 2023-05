Iñigo Errejón, líder de Más País, ha estado hoy en el Port de Sagunt visitando algunos de los principales monumentos que componen la memoria obrera de la ciudad y su patrimonio industrial. En ella, ha aprovechado para hacerse eco de las principales reclamaciones como la financiación justa para la Comunitat Valenciana, cuya reforma ha definido como “imprescindible para que los valencianos y valencianas tengan los recursos suficientes para mantener su estado del bienestar y, a su vez, ampliar su cartera de servicios para la ciudadanía. El dinero debe llegar al País Valencià para que la Generalitat pueda pagar a los médicos, profesores o miles de profesionales de diferentes ámbitos que deben garantizar la calidad de vida de la gente que vive en esta tierra”.

En su visita, el líder de Más País ha estado acompañado por los miembros de la candidatura de Compromís a la alcaldía de Sagunt, junto a la exedil y actual directora general de Emprendedurismo y Cooperativismo de la Conselleria d'Economia, Teresa Garcia.

La número dos y diputada en el Congreso, Maria Josep Picó, ha querido agradecer la visita y el compromiso de Errejón con las reivindicaciones del pueblo valenciano: “Es muy importante que fuera de las fronteras de nuestro territorio otras fuerzas políticas se sumen a nuestra lucha por garantizar que valencianos y valencianas tengamos unos servicios públicos adecuados y que ayuden a asegurar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. La nuestra es una reivindicación justa: no queremos más de lo que nos corresponde, pero tampoco queremos menos, sólo pedimos los recursos para poder cuidar de nuestra gente como es debido. El dinero debe llegar para que podamos construir hospitales, contratar médicos, edificar nuevas escuelas o incrementar la plantilla de psicólogos en los centros públicos”.

El candidato a la alcaldía de Sagunt por Compromís, Pepe Gil, ha agradecido la visita de Errejón y su interés por “sumarse a la lucha por la financiación justa para el País Valencià”. Asimismo ha explicado que “gracias a que ahora tenemos una diputada saguntina y valencianista y con el apoyo de otras fuerzas de la Cámara Baja podremos no sólo conseguir una mejor financiación para el País Valencià, también medidas importantes para nuestra ciudad, como una mayor implicación del ministerio en la defensa de nuestras playas o una mayor preocupación por el patrimonio histórico de la ciudad”.

Visita de Nomdedéu

Por otro lado, el director general del Labora y secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedéu, ha visitado también el Port de Sagunt para interesarse por las propuestas que la candidatura de Pepe Gil lleva al respecto su programa electoral, unas propuestas que el político castellonense no ha dudado en calificar de "muy bien pensadas y con un alto componente innovador".

El nacionalista ha querido agradecer a los miembros de la candidatura de Compromís a la alcaldía su trabajo: “el trabajo que desde el grupo municipal de Compromís per Sagunt se ha hecho durante la pasada legislatura, como en ésta, ha sido fundamental para propiciar la llegada de la gigafactoría de Volkswagen y todos los puestos de trabajo y nuevas oportunidades que se van a crear para que valencianos y valencianas puedan trabajar aquí y no tengan que irse fuera a buscarse la vida”.

Nomdedéu se ha interesado por el programa electoral de la formación nacionalista en el ayuntamiento de Sagunt y ha hablado de algunas de las principales medidas que en materia de empleo y de fomento de la formación para el trabajo se incorporan en el documento: “muchas de las medidas del programa electoral son fácilmente ejecutables con una inversión mínima por parte de la Generalitat. Nosotros estaremos junto a la ciudad para llevar adelante estas medidas de fomento del empleo y de dignificación de la FP para que Sagunt se convierta en una referencia en materia de empleo”.

El director general del Labora ha estado acompañado en todo momento por la diputada saguntina en el Congreso de los Diputados: Maria Josep Picó, número dos de la lista de los saguntinos en el ayuntamiento, quien ha destacado la importancia que tiene para el fomento del ocupa los accesos a los polígonos industriales y la “gran cantidad de puestos de trabajo de calidad que se pueden generar con políticas verdes correctamente orientadas. Es muy importante este punto, pues hablamos de un nuevo nicho de puestos de trabajo a aprovechar. No podemos dejar pasar ningún tren. También es necesario hacer de los polígonos industriales lugares amables donde el tráfico no sea un infierno: fomentar el transporte público y la movilidad sostenible contribuye a una mayor calidad de vida y una mejor salud para los trabajadores, por eso proponemos incrementar las frecuencias de paso de los autobuses urbanos y crear nuevas líneas para unir la ciudad con los polígonos industriales. Aparte queremos nuevas infraestructuras de transporte urbano, como el TRAM, e interurbano, como la llegada del cercanía al Puerto de Sagunto. Los trabajadores y trabajadoras deben poder ir a su puesto de trabajo en transporte público”.

Por su lado, el concejal de educación y número 5 de la lista del partido valencianista ha destacado la importancia de la FP para el fomento del empleo: “es fundamental que demos todas las oportunidades posibles a nuestra juventud, estudiar, ya sea en la universidad o en los ciclos de formación profesional, es el mejor camino para poder acceder al mundo del trabajo. En Sagunt estamos haciendo los deberes en este tema pero debemos ser más ambiciosos y reforzar toda nuestra red de formación profesional, incorporando más ciclos y cursos y nuevas instalaciones para que los jóvenes saguntinos y saguntinas no tengan que ir a formarse fuera, que lo hagan aquí, en su casa, en su ciudad. También es fundamental construir estos centros con cordura, y no en la otra punta del pueblo, alejados de todo. La formación profesional debe ser un orgullo y por eso los centros deben estar en medio de la ciudad, abrazados por la trama urbana, y no en medio de la nada, como algunos quieren”.

Por último, el candidato a la alcaldía por la formación saguntina: Pepe Gil ha agradecido la visita de Nomdedéu y ha explicado que, para él, una de las principales medidas tiene que ver con el uso de la Gerencia, lugar donde se ha celebrado el encuentro con la prensa: “este sitio, donde ahora estamos, era una ruina hace muy poco, ahora lo estamos recuperando y convirtiéndolo en un orgullo para la ciudad, pero aquí hay mucho espacio que debe ser utilizado. Al mismo tiempo, en Sagunt y en el Camp de Morvedre, hay mucha capacidad creativa y mucha inventiva, nuestra juventud está muy bien formada y debemos procurar que toda esa formación, toda esa creatividad, se queden aquí, es necesario que retengamos el talento, por eso, en nuestro programa electoral, proponemos crear aquí, en este espacio, un vivero de empresas tecnológicas que convierta nuestra ciudad en el Silicon Valley valenciano. Un proyecto muy ambicioso, pero posible si todas y todos remamos juntos en esta dirección y contamos con la ayuda y el compromiso de la Generalitat Valenciana. Sagunt tiene un futuro dorado por delante y entre todos y todas le devolveremos la sonrisa. Éste es nuestro compromiso y nosotros cumplimos lo que prometemos”.